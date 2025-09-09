"L'objectif est de trouver le prochain Lamine Yamal" : ce championnat affiche de grosses ambitions pour l'avenir

Après l'Arabie Saoudite qui a secoué la planète football il y a un peu plus d'un an, un autre pays est en train de percer.

Les millions ne font pas tout, mais ils en font beaucoup. Après l'Arabie Saoudite, le Qatar commence à avoir un peu d'influence dans les marchés des transferts. Et comme pour le premier cité, ce sont à coup de plusieurs millions que le pays tente de faire sa place. Interrogé par Marca, le dirigeant qatari Ahmed Abbassi, élément clé de l'évolution du football au Qatar, s'est confié et a affiché ses ambitions comme par exemple, trouver le nouveau Lamine Yamal.

"L'objectif principal est de créer une Ligue durable en dehors du terrain, et sur le terrain, d'avoir une Ligue dynamique, attractive et professionnelle... L'idée est de combiner les deux pour créer la meilleure Ligue possible, la meilleure d'Asie et l'une des meilleures au monde. Nous voulons Joselu, Verratti, Draxler, Sarabia et d'autres en fin de carrière ; ensuite, nous voulons de jeunes joueurs avec le potentiel de devenir des stars rapidement et qui, dans les meilleures conditions et avec un entraînement avec des stars comme Álvaro Djaló ou Rodri Sánchez, pourront devenir des stars à l'avenir ; et le troisième type de joueurs que nous recherchons sont des talents qui arrivent jeunes au Qatar, à 19 ou 20 ans" a-t-il lancé. Et lors de la question sur son objectif et rêve de recrutement, la réponse est limpide. "Idéalement, ce serait quelqu'un qui soit le nouveau Lamine Yamal, un jeune joueur qui est avec nous et qui n'a pas encore fait ses preuves. C'est notre objectif. C'est facile de trouver un Joselu, mais c'est extrêmement difficile de trouver le prochain Lamine.