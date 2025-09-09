Selon certaines rumeurs, un match amical inattendu pourrait voir le jour avant la Coupe du monde.

L'idée pourrait paraître surprenante, mais selon certaines rumeurs, la FIFA envisagerait bien l'organisation d'un match amical de football entre la Russie et les États-Unis. Cette possibilité a été évoquée par le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, qui a affirmé que cette proposition avait obtenu un certain soutien dans certains cercles américains.

Les relations entre ces deux pays sont pourtant tendues, notamment en ce qui concerne la politique internationale et la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il serait étonnant de voir comment un simple match de football pourrait être organisé face aux enjeux politiques.

Car n'oublions pas que la Russie a été exclue des qualifications pour les Coupes du Monde et d'Europe après que ses troupes ont envahi l'Ukraine, suivant les ordres de Vladimir Poutine en février 2022. Depuis, l'équipe nationale russe a principalement disputé des matchs amicaux contre des adversaires moins prestigieux sur la scène internationale, en grande partie pour des raisons politiques. Une rencontre contre les États-Unis pourrait marquer un vrai tournant.

Sergueï Lavrov a exprimé que les discussions autour de ce match pourraient s'inscrire dans le cadre des préparations pour la Coupe du Monde de 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique, et au Canada. En guise de rappel, la dernière rencontre entre les équipes de Russie et des États-Unis date de novembre 2012 à Krasnodar, et s'était soldée par un match nul 2-2. À ce jour, les deux équipes se sont affrontées à cinq reprises, avec deux victoires en faveur de la Russie et trois matches nuls.

Reste à voir si ce projet verra réellement le jour. Un match amical de cette envergure serait une occasion unique, non seulement sur le plan sportif, mais aussi comme un geste symbolique. De telles rencontres pourraient servir de pont entre les nations, soulignant l'universalité et la force du sport qui transcendent souvent les enjeux politiques...