Nouvelles tensions entre le Real et le Ballon d'or

Selon les informations de Marca, une délégation s'est rendue à Madrid pour renouer le contact...

À quelques jours de la cérémonie du Ballon d'or et le sacre attendu de Lamine Yamal ou Ousmane Dembélé après une saison fantastique, le prestigieux magazine France Football aurait tenté de renouer le lien avec le club du Real Madrid après l'annulation au dernier moment du déplacement de la délégation du Real lorsqu'elle a appris la défaite de Vinicius Jr face à Rodri en 2024.

Le retrait du Real Madrid avait laissé le gala parisien sous le choc. Ces derniers mois, France Football a tenté de renouer ses relations avec le Real Madrid. Une délégation de l'organisation française s'est même rendue à Madrid, mais les rencontres ont été infructueuses. Les deux équipes cherchaient à s'entendre avant le gala de la saison 2024-25, prévu le 22 septembre. Dans le détail, les raisons qui ont conduit au changement de méthode de notation et de certains critères utilisés ne sont pas compris par Madrid. La présence de l'UEFA depuis la saison dernière (ses récompenses habituelles lors du tirage au sort de la Ligue des champions, qui récompensaient les meilleurs des compétitions européennes, appartiennent désormais au passé) n'est pas non plus propice à une entente, compte tenu de la détérioration des relations institutionnelles entre le Real Madrid et l'UEFA. Il n'y aura donc aucun représentant du Real pour cette cérémonie 2025.