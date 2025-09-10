"Je n'ai jamais voulu être mon père" : le fils de Ronaldinho loin des traces de son père

Le jeune joueur brésilien n'a pas la carrière de son illustre père.

Vous connaissez tous la légende brésilienne Ronaldinho. Du PSG au Barça, le numéro 10 du Brésil a écrit sa légende au fur et à mesure des années. Si vous l'ignorez, sachez qu'il a un fils, Joao Mendes de Assis Moreira. Mais sa carrière est bien évidemment très éloignée de celle de son père.

Le footballeur de 20 ans , qui au cours de sa courte carrière a joué pour Flamengo et Vasco da Gama, a signé son premier contrat professionnel à l'âge de 14 ans avec Cruzeiro. Afin de renforcer son équipe de jeunes, le Barça décide de signer le jeune joueur en 2023. Mais malgré un certain talent, son niveau ne suffisait pas pour intégrer la grande équipe du FC Barcelone et c'est pourquoi il signe en Angleterre du côté de Burnley. Un choix assumé pour l'aider à éviter les comparaisons avec son célèbre père. "Je veux être João Mendes, quoi qu'il arrive. Je n'ai jamais essayé d'être son père, je n'ai jamais voulu être lui. Alors, m'éloigner un peu de là où il jouait (Barcelone) et de ce qui est proche, je pense que c'était un bon début et une bonne étape pour moi ", a confié le fils de Ronaldinho dans une interview accordée à ESPN en février 2025."

Désormais parti à Hull City, le joueur fait son petit bonhomme de chemin en Angleterre et veut donc se faire son propre nom. Il a d'ailleurs expliqué que ses parents ne voulaient pas le voir comme footballeur pour éviter les comparaisons..." Mon père et ma mère n'ont jamais voulu que je poursuive dans cette voie, car ils savaient déjà ce qui allait arriver. Mais quand la passion prend le dessus, on ne peut pas l'éviter."