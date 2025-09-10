"Je suis toujours effrayé par ses pensées" : Lamine Yamal a choqué son sélectionneur

Luis de la Fuente a rendu hommage à sa jeune pépite lors d'une interview.

Luis de la Fuente, sélectionneur de l'Espagne, a été invité à l'émission "El Larguero " de la Cadena SER ce mercredi 9 septembre. Si l'entraîneur a réitéré qu'il compte parmi son effectif de nombreux joueurs parmi les meilleurs du monde, De la Fuente a également dressé un bilan positif de Lamine Yamal.

"Il a fait preuve d'une maturité impressionnante, et ce n'est pas facile. C'est un enfant et il apprend, mais je suis toujours effrayé par ses pensées. L'image extérieure de Lamine est une chose, et son intériorité en est une autre. Lamine a le potentiel pour être le meilleur du monde, mais qu'en est-il de Mikel Merino, Fabián, Pedri… ? Nous avons la chance d'avoir de nombreux joueurs qui sont parmi les meilleurs du monde à leur poste" a lancé le sélectionneur sur sa jeune pépite, mettant également en avant toute cette génération dorée.

Mais est ce que grâce notamment à ce Lamine Yamal là, l'effectif de l'Espagne est meilleur que celui de 2010, le technicien espagnol n'est pas pour les comparaisons. "Ces débats ne mènent à rien, et je n'y vais pas. L'équipe qui a remporté la Coupe du monde et l'Euro en 2008 et 2012 était formidable… et celle-ci l'est aussi, mais on ne peut pas comparer les époques. "