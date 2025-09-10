Mbappé "espère" que ses enfants vont détester le foot et se confie sur sa vie privée

Dans une longue interview pour L'Equipe magazine, la star du foot français se livre sur sa vie privée.

Plusieurs sujets ont été abordés dans l'interview fleuve de Kylian Mbappé dans le magazine L'Equipe ce mercredi 10 septembre. S'il évoque en longueur son évolution, les problèmes liés à l'argent et l'entourage qui peut être très vite nocif à l'image de la situation vécue par Paul Pogba, il évoque plus précisément sa vie privée.

Contrairement à un Lamine Yamal qui semble déjà enchaîner les conquêtes à seulement 18 ans, le Français n'est pas en couple, ni marié, un choix assumé qui ne perturbe pas son équilibre. "Non, parce que je l'ai choisi. Chacun construit sa vie différemment. Moi, je l'ai fait en pensant que le football c'était toute ma vie, et que je voulais profiter à fond de ma carrière. Peut-être que j'ai tort... (Il sourit.) Peut-être que j'ai raison. Il n'y a que l'avenir qui me le dira, ou Dieu en temps voulu. Quand tu choisis les choses, le résultat est facile à assumer." Et sur la question de comment trouver la bonne personne, Kylian Mbappé évoque une crainte, mais ne veut pas en faire une véritable peur. "Certains te veulent du mal, mais ça n'est pas tout le monde. Il ne faut pas trop penser et se lancer. C'est valable pour tout le monde. Vous, vous êtes marié ? Comment vous vous êtes dit que c'était la bonne ? Tu mets tout en oeuvre pour que ça marche, mais comment on devine l'évidence ?" Interrogé sur sa réserve lorsqu'il faut exprimer ses sentiments comme l'affirme son petit frère Ethan, le champion du monde évoque son éducation, qui pourrait expliquer cette discrétion. "Mon père, ce n'était pas quelqu'un qui allait se lever le matin et dire "Je t'aime mon fils". Pourtant, à mon frère, il l'a dit beaucoup de fois. Il était dans une étape de sa vie différente. Il avait moins de problèmes, peut-être, ou il avait traversé une période d'introspection. Mon éducation était très bien, celle d'Ethan aussi, mais elles sont différentes" a-t-il lancé.

Enfin, sur le football de façon générale, Kylian Mbappé parle de son amour indéniable pour ce sport, mais il admet aussi que le monde du football est extrêmement difficile et qu'il faut vraiment s'accrocher. "Je suis fataliste sur ce qu'est le monde du foot, mais pas sur ce qu'est la vie. La vie, elle est magnifique. Le foot, lui, est ce qu'il est". Un constat fort, à tel point qu'il "espère" que ses enfants détesteront le football. "J'espère. (Il rit.) Mais je pense que, malheureusement, un ballon ne sera jamais loin... En tout cas, je ne conseillerais jamais à mon enfant de mettre les pieds dans le monde du foot."