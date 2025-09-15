On a demandé à ChatGPT son classement pour le Ballon d'or et ses arguments ne sont pas si mauvais

Le futur Ballon d'or 2025 va être bientôt nommé et pour une fois, le classement selon ChatGPT est intéressant.

La route pour le Ballon d'or 2025 est bientôt terminée. Comme toujours, malgré les nombreuses critiques à son sujet, le trophée individuel est particulièrement prisé et aucun des joueurs de l'élite mondiale ne peut nier son importance et l'éventuel plaisir de le recevoir.

Le 22 septembre prochain, Rodri, milieu de Manchester City sacré en 2024, connaîtra officiellement son successeur. Depuis plusieurs mois, sachant que le Ballon d'or récompense désormais le joueur sur la saison, des noms circulent avec insistance comme Ousmane Dembélé, Hakimi, Vitinha pour le PSG, ou encore Lamine Yamal et Raphina pour le FC Barcelone.

Avec un triplé historique - championnat, Coupe de France et surtout Ligue des champions -, un Parisien devrait, selon toute vraisemblance, être sacré. Mais lorsqu'on interroge plusieurs acteurs du monde du football, il est toujours très difficile de trouver un véritable favori. Alors, on a décidé de poser la question à ChatGPT qui a pour une fois établi un classement plutôt correct avec de vrais arguments.

On en a posé des questions à ChatGPT depuis sa sortie, avec souvent des réponses complètement loufoques. Pour le Ballon d'or 2025, l'agent conversationnel indique que le Français Ousmane Dembélé est le mieux placé. Pourquoi ? Selon lui il cumule les atouts avec un triplé historique avec le Paris Saint-Germain, il a marqué 33 buts et fait 15 passes décisives en 49 matches et a été également nommé Joueur de Ligue 1 et joueur de la saison en Ligue des Champions.

En deuxième, là aussi, pas de surprise : Lamine Yamal est cité. Selon ChatGPT, il a mené Barcelone à un doublé championnat-coupe, brille également avec l'Espagne et peut devenir le plus jeune lauréat de l'histoire. Sur la troisième marche du podium, on retrouve le Portugais Vitinha. Elément central du dispositif de Luis Enrique, le Portugais a été décisif dans de nombreux matchs clés.

La suite du classement est toute aussi valable. On retrouve à la 4e place l'Egyptien Mohamed Salah, champion d'Angleterre avec Liverpool en étant meilleur buteur. Cinquième, le Brésilien Raphinha, élément moteur du Barça la saison dernière. Malgré l'absence de trophées comme le signale ChatGPT, Kylian Mbappé se retrouve quand même en 6e position. Un classement dû à son titre de meilleur buteur européen.

La fin du classement est peut être plus surprenante, mais pas délirante, avec une 7e place pour Khvicha Kvaratskhelia, une (seulement) 8e place pour le Marocain Hakimi alors que certains le mettent comme l'un des grands favoris, Pedri en 9e et (beaucoup plus inattendu) le joueur de Naples Scott McTominay, acteur majeur du titre en Série A avec 13 buts et 6 passes décisives à la 10e place.