Une star du Barça déjà en route pour le Real Madrid

Transféré cet été au Barça, le joueur pourrait déjà rebondir au Real Madrid.

Une situation bien étrange. L'ailier anglais Marcus Rashford se retrouve dans une situation quelque peu délicate au FC Barcelone. Malgré une adaptation au style de jeu catalan, il n'a pas encore réussi à s'imposer comme titulaire indiscutable et cela pourrait bien attiser l'intérêt des clubs rivaux. Et parmi eux, le Real Madrid, dirigé par l'acéré Xabi Alonso.

Ce dernier, conscient que Rashford est encore sous le contrôle des Mancuniens, ne cache pas son intérêt pour ce joueur dont la valeur et les capacités sont clairement sous-utilisées à Barcelone. Même si officiellement, Marcus Rashford n'a pas fait de déclarations concernant un potentiel transfert, les rumeurs vont bon train.

La presse spécialisée, notamment le magazine 'Don Balón', n'hésite pas à affirmer que le Real Madrid pourrait tenter de l'attirer sous ses couleurs dès le prochain mercato estival. Cette perspective aurait de quoi séduire Rashford, bien que son objectif principal reste de briller avec le Barça, au moins jusqu'à la fin de la saison.

Malgré cette situation incertaine, Rashford profite pleinement de sa vie à Barcelone. Non seulement il a retrouvé sa place en sélection anglaise, mais il pourrait aussi bientôt bénéficier de davantage de temps de jeu au Barça, surtout si Raphinha, son concurrent direct, revient fatigué des matchs internationaux. Hansi Flick, le coach barcelonais, pourrait ainsi être tenté de faire confiance à Rashford.

Xabi Alonso semble être déterminé et anticipe déjà les mouvements de son effectif. Il sait que le Real Madrid pourrait être amené à se séparer de talents comme Rodrygo ou Vinícius Júnior, ouvrant ainsi la voie à l'arrivée de nouveaux profils prometteurs et abordables sur le marché des transferts. Rashford correspondrait parfaitement à ces critères et Alonso imagine déjà l'impact que pourrait avoir l'Anglais dans son projet madrilène. Pour l'heure, rien n'est encore acté. Les discussions, si elles ont lieu, sont gardées secrètes.