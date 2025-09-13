DIRECT. Real Sociedad - Real Madrid : suivez le match en direct
Porté par un Kylian Mbappé en grande forme, le Real Madrid se rend sur la pelouse de la Real Sociedad avec l'ambition de s'imposer avec la manière lors de cette 4ᵉ journée et d'affirmer son statut de leader.
16:22 - 6' - Zubeldia averti
Le milieu de la Real Sociedad est averti après un pied haut sur Militao.
16:20 - 4' - Hors jeu confirmé
La VAR a confirmé le hors jeu de Mbappé, le but madrilène est donc refusé.
16:19 - 2' - Hors de jeu de Mbappé
Alors que Mbappé a servi Güler pour ouvrir le score, l'arbitre signale un hors jeu d'un cheveu du Français. La VAR peut encore valider le but
16:17 - C'est parti !
Mr. Jesus Gil Manzano siffle le début de cette rencontre entre la Real Sociedad et le Real Madrid
16:15 - Hommage à Toshack
Une haie d'honneur est réalisée par les joueurs à l'ancien entraineur de Real Sociedad et de Real Madrid; John Toschak. Le Gallois de 76 ans a aussi fait une petite pige comme coach de l'ASSE en 2000/2001
16:11 - Entrée des joueurs !
Les 22 acteurs font leur apparition sur la pelouse d'Anoeta dans une superbe ambiance.
16:04 - Un match qui intéresse l'OM
Le Real Madrid affrontera dans 3 jours l'Olympique de Marseille lors de la 1ère journée de la phase de groupe de Ligue des Champions. Un peu plus de 72 heures séparent donc ce match de la Liga face à Sociedad et le duel face à l'OM. Xabi Alonso devrait certainement faire beaucoup de rotations en seconde période pour faire souffler ses cadres.
15:57 - Mbappé est essentiel pour nous
En grande forme depuis le début de la saison, Kylian Mbappé continue de s’imposer comme la pièce maîtresse du Real Madrid. Un constat confirmé par son entraîneur, qui n’a pas hésité à lui rendre un vibrant hommage en conférence de presse. Devant les journalistes, le technicien madrilène a souligné à quel point l’attaquant français était devenu incontournable « Kylian est dans une très bonne forme, que ce soit sur le plan sportif ou personnel. Je pense qu’après sa première saison à Madrid, il aborde cette deuxième avec beaucoup d’enthousiasme en assumant son rôle de leader et en partageant ses responsabilités. »
Si l’entraîneur insiste sur l’importance individuelle de sa star, il met également en avant la dynamique collective en construction. Il a ainsi appelé à « progressivement établir les bases de la manière dont nous voulons jouer et fonctionner au quotidien, pour nous développer en tant qu’équipe », réaffirmant dans la foulée que son avant-centre était bel et bien « essentiel » au projet madrilène.
Interrogé sur l’avenir de son secteur offensif, le coach n’a pas esquivé la question concernant la complémentarité entre Mbappé, Vinícius et Rodrygo. Convaincu du potentiel de cette triplette, il a assuré que leur association restait parfaitement envisageable « Ils peuvent évoluer ensemble, ils l’ont déjà fait auparavant. Ce n’est pas exclu et le fait que nous ne l’ayons pas fait jusqu’à présent ne veut rien dire, on ne peut pas tirer de conclusions après seulement trois matchs ! »
15:50 - Un arbitre expérimenté au sifflet
C'est l'arbitre international Jesus Gil Monzano qui dirigera cette rencontre entre la Real Sociedad et le Real Madrid.
15:43 - Point au classement
Le Real Madrid avec 9 points est premier du classement de la Liga. Il devance grâce à une meilleure différence de buts l'Athletic Bilbao. Le Real Sociedad, de son côté connait un début de saison laborieux avec 2 points pris seulement en 3 matches (16ème)
15:36 - Sur quelle chaîne TV est diffusé Real Sociedad - Real Madrid ?
Cette rencontre de la dernière journée de Liga sera diffusée sur Bein Sports 2. Pour visionner le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme Bein Connect.
15:29 - Guedes préféré à Kubo
Du côté de la Real Sociedad, l'ancien joueur de PSG, Guedes a été préféré à Kubo en attaque, alors que le jeune Mikel Goti connaîtra sa première titularisation au milieu de terrain. Le onze concocté par Sergio Fransico est le suivant : Remiro - Aritz, Zubeldia, Gorrotxa, Caleta-Car - Sergio Gomes, Goti, Barrene, Gorrotxategi, Marin - Guedes, Oyarzabal.
La compo de la Real, avec beaucoup de surprises !— Real Sociedad FR ???????????? (@RealSociedadF_R) September 13, 2025
???? 1ère titularisation en Liga pour Mikel Goti au milieu
???? Guedes est preféré à Kubo sur le côté droit de l'attaque
????️ Aritz titulaire en DD pic.twitter.com/Qv0OZBItwj
15:22 - Des changements en défense
Comme pressenti depuis quelques jours, Antonio Rüdiger a été mis sur le banc après plusieurs prestations décevantes en début de saison. C'est Militao qui le remplace dans l'axe, alors que sur le couloir droit Carvajal a été préféré à Alexander Arnold. Le onze madrilène est comme suit : Courtois - Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras - Ceballos, Tchouameni, Guler, Brahim Diaz - Mbappe, Vinicius
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 13, 2025
???? @RealSociedad
???? @UnicajaBanco pic.twitter.com/pxUbY0nTln