DIRECT. Real Sociedad - Real Madrid : suivez le match en direct

Une haie d'honneur est réalisée par les joueurs à l'ancien entraineur de Real Sociedad et de Real Madrid; John Toschak. Le Gallois de 76 ans a aussi fait une petite pige comme coach de l'ASSE en 2000/2001

Le Real Madrid affrontera dans 3 jours l'Olympique de Marseille lors de la 1ère journée de la phase de groupe de Ligue des Champions. Un peu plus de 72 heures séparent donc ce match de la Liga face à Sociedad et le duel face à l'OM. Xabi Alonso devrait certainement faire beaucoup de rotations en seconde période pour faire souffler ses cadres.

15:57 - Mbappé est essentiel pour nous

En grande forme depuis le début de la saison, Kylian Mbappé continue de s’imposer comme la pièce maîtresse du Real Madrid. Un constat confirmé par son entraîneur, qui n’a pas hésité à lui rendre un vibrant hommage en conférence de presse. Devant les journalistes, le technicien madrilène a souligné à quel point l’attaquant français était devenu incontournable « Kylian est dans une très bonne forme, que ce soit sur le plan sportif ou personnel. Je pense qu’après sa première saison à Madrid, il aborde cette deuxième avec beaucoup d’enthousiasme en assumant son rôle de leader et en partageant ses responsabilités. »

Si l’entraîneur insiste sur l’importance individuelle de sa star, il met également en avant la dynamique collective en construction. Il a ainsi appelé à « progressivement établir les bases de la manière dont nous voulons jouer et fonctionner au quotidien, pour nous développer en tant qu’équipe », réaffirmant dans la foulée que son avant-centre était bel et bien « essentiel » au projet madrilène.

Interrogé sur l’avenir de son secteur offensif, le coach n’a pas esquivé la question concernant la complémentarité entre Mbappé, Vinícius et Rodrygo. Convaincu du potentiel de cette triplette, il a assuré que leur association restait parfaitement envisageable « Ils peuvent évoluer ensemble, ils l’ont déjà fait auparavant. Ce n’est pas exclu et le fait que nous ne l’ayons pas fait jusqu’à présent ne veut rien dire, on ne peut pas tirer de conclusions après seulement trois matchs ! »