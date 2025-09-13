Real Sociedad - Real Madrid : Xabi Alonso met un cadre sur le banc

Porté par un Kylian Mbappé en grande forme, le Real Madrid se rend sur la pelouse de la Real Sociedad avec l'ambition de s'imposer avec la manière lors de cette 4ᵉ journée et d'affirmer son statut de leader.

Le Real Madrid arrive à Anoeta avec l'ambition claire de conserver son statut de leader. Les hommes de Xabi Alonso ont parfaitement entamé la Liga 2025-2026, avec trois victoires en trois matchs contre Osasuna, le Real Oviedo et Majorque. Solides défensivement, avec seulement un but encaissé, et efficaces offensivement avec six réalisations, les Madrilènes n'ont pas encore livré de prestations flamboyantes mais ont montré une redoutable efficacité. Un nouveau succès à Saint-Sébastien leur permettrait de compter cinq points d'avance sur le champion en titre, le FC Barcelone, avant même le premier grand rendez-vous européen face à l'Olympique de Marseille le 16 septembre.

Un Real Sociedad dans le doute

En face, la Real Sociedad vit un début de saison compliqué. Après une onzième place décevante la saison passée, son plus mauvais classement depuis 2018, le club basque peine à retrouver de l'élan. Avec seulement deux points pris lors des trois premières journées (nuls contre Valence et l'Espanyol, puis une défaite à Oviedo), l'équipe de Sergio Francisco doit rapidement redresser la barre pour ne pas s'enliser dans le bas de tableau. Le contexte n'est pas favorable, mais l'Anoeta, toujours bouillant, pourrait offrir un supplément d'âme à un groupe qui reste attaché à ses principes de jeu.

La Real Sociedad a vécu un été agité mais relativement discret sur le plan des recrues. Le principal renfort est Yangel Herrera, arrivé de Gérone, mais l'international vénézuélien est déjà indisponible jusqu'en octobre pour cause de blessure. Le départ le plus marquant a été celui de Martin Zubimendi à Arsenal, véritable perte dans l'entrejeu. Néanmoins, le club a réussi à conserver ses deux talents majeurs, Takefusa Kubo et Mikel Oyarzabal, malgré les nombreuses sollicitations. Autour d'eux, des jeunes comme Jon Gorrotxategi ou Barrenetxea doivent s'affirmer davantage pour aider la Real à franchir un palier.

Rüdiger écarté ?

Côté madrilène, plusieurs absences de poids sont à signaler. Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy et le jeune Endrick ne seront pas du voyage. Malgré cela, Alonso dispose d'une base solide et peut s'appuyer sur ses armes offensives. Mbappé et Vinícius Junior formeront l'incontournable duo d'attaque, épaulés par le prometteur Franco Mastantuono, tandis que Tchouaméni et Valverde apporteront puissance et équilibre au milieu, avec Güler dans un rôle plus créatif. En défense, l'entraîneur merengue s'oriente vers des choix forts. Alexander-Arnold pourrait encore reléguer Carvajal sur le banc, et surtout, Eder Militao est pressenti pour prendre la place d'Antonio Rüdiger, qui devrait être mis à l'écart après plusieurs prestations décevantes. Une décision symbolique qui illustre la volonté de Xabi Alonso de responsabiliser son groupe et de maintenir un haut niveau d'exigence.

Historiquement, l'affiche penche largement en faveur du Real Madrid. Les Merengue ont remporté 102 de leurs 183 confrontations face à la Real Sociedad, dont deux victoires 2-0 lors de la saison passée. Ils restent invaincus en Liga contre les Basques depuis mai 2023 et n'ont perdu qu'une seule fois contre eux depuis 2019. Pour les locaux, l'enjeu est donc double : relancer une saison mal engagée et briser une spirale négative face au géant madrilène. Avec Oyarzabal en pointe et Kubo sur son côté droit de prédilection, la Real tentera de créer la surprise devant son public. Mais Madrid, serein et pragmatique, se présentera en favori logique de ce choc de la quatrième journée.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La rencontre entre la Real Sociedad et le Real Madrid qui sera dirigée par l'arbitre expérimenté Jesus Gil Manzano aura lieu ce samedi à 16h15 au stade Anoeta.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Real Sociedad - Real Madrid ?

Cette rencontre de la dernière journée de Liga sera diffusée sur Bein Sports 2.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Pour visionner le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme Bein Connect.

Les compositions possibles de départ

Real Sociedad: Remiro - Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Munoz, Kubo - Mendez, Gorrotxategi, Marin, Barrenetxea - Oyarzabal

Real Madrid: Courtois - Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras - Valverde, Tchouameni, Guler, Mastantuono - Mbappe, Vinicius

Les différentes côtes

Le Real Madrid reste largement favori dans cette opposition face à la Real Sociedad.

Betclic : Real Sociedad 5,40/ Nul 4,35 / Real Madrid 1,55.

Winamax : Real Sociedad 5,40/ Nul 4,35 / Real Madrid 1,55.

Unibet : Real Sociedad 5,40/ Nul 4,35 / Real Madrid 1,55.

Parions Sports : Real Sociedad 5,40/ Nul 4,35 / Real Madrid 1,55.