Le Bayern a refusé de signer Yamal pour 5 millions

L'histoire, assez folle, aurait pu se produire il y a quelques années

Imaginez un seul instant Lamine Yamal sous le maillot du Bayern Munich ! Cela a bien failli se produire en 2022. Le club bavarois s'était en effet intéressé au jeune talent qui faisait déjà sensation en Espagne. Pourtant, le coût de cinq millions d'euros demandé par Barcelone avait refroidi les ardeurs des dirigeants munichois, poussant le club à abandonner la piste.

À l'époque, Hasan Salihamidzic, alors directeur sportif de Munich, avait voyagé en Espagne avec Marco Neppe, le directeur technique du club, pour engager des pourparlers avec le FC Barcelone, principalement pour le jeune prodige Gavi. Mais lors de cette visite, c'est Yamal, alors âgé de seulement 14 ans, qui a capté leur attention. Le fait qu'il s'entraînait déjà avec les professionnels avait de quoi impressionner ! Rapidement, le profil de Yamal a figuré sur la liste des souhaits du Bayern.

Tout semblait avancer positivement, mais le changement d'agent de Yamal a compliqué les choses. Jorge Mendes est arrivé dans le décor, expliquant aux dirigeants allemands que le transfert coûterait cinq millions d'euros. Pour le Bayern, qui jugeait cela trop risqué pour un joueur si jeune, c'était un coup d'arrêt net aux négociations.

À posteriori, cela ressemble à une occasion manquée, surtout quand l'on sait qu'aujourd'hui, à 18 ans, la valeur de Lamine Yamal s'élève à 200 millions d'euros ! Entre temps, il a enrichi son palmarès avec des victoires en championnat d'Europe et en Liga tout en s'imposant comme l'un des talents les plus prometteurs de sa génération.

Le dilemme autour de ce transfert avorté illustre bien les risques associés aux investissements sur de jeunes joueurs. Le football est rempli d'incertitudes, et chaque club doit jauger soigneusement investissement et potentiel.