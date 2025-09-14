DIRECT. PSG - Lens : magnifique bijou de Barcola, suivez le match
Le Paris Saint-Germain accueille Lens au Parc des Princes lors de la 4ème journée de journée avec l'ambition de conforter sa place de leader malgré deux grandes absences en attaque.
17:49 - 34' - Le bijou de Barcola (vidéo)
Revivez en vidéo l'ouverture de score parisienne signée Bradley Barcola
[⚽️ VIDÉO BUT] ⚽???????? #Ligue1 #PSGRCL— beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 14, 2025
???????? Le but incroyable de Bradley Barcola !!
???????????? Le crack du PSG ouvre le score face à Lens d'une frappe enroulée d'en dehors de la surface !https://t.co/IMymzAbDAy
17:46 - 31' - Mbaye manque le break
Une seule petite minute après son entrée, Mbaye manque un joli face à face contre Risser. Le Parisien aurait dû viser le côté opposé.
17:44 - 29' - Kvaratskhelia laisse sa place
Le Géorgien qui a reçu une grosse béquille en début de match sur le mollet laisse sa place à Mbaye.
17:43 - 28' - Sauvetage de Zabarnyi
Un sauvetage involontaire du bout de pied de Zabarnyi sur un centre de Thauvin, permet le PSG de rester devant au score
17:42 - 26' - Bonne intervention de Sarr
Kvaratskhelia est lancé en face à face avec Risser, mais Sarr revient inextremis derrière le Géorgien pour pousser le ballon en corner.
17:39 - 24' - Passe ratée de Lucas Hernandez
Le latéral gauche cherche Hakimi en profondeur, mais sa passe est un brin trop forte et imprécise.
17:36 - 21' - Les lensois ne prennent pas de risques
Le but de Barcola aurait dû ouvrir un peu plus le jeu, mais les Lensois semblent décidés rester solides dans leur camp avec deux blocs très bas. Avec seul Edouard en pointe dans le camp adverse.
17:33 - 18' - Thauvin averti
Tirage de maillot de Thauvin sur Lucas Hernandez. L'ancien joueur d'Udinese est sanctionné d'un carton jaune
17:30 - 15' - Quel bijou de Barcola (15e)
Servi par Vitinha sur le côté gauche, Barcola n'est pas assez attaqué. Il tente une magnifique frappe enveloppée devant Gradit. Risser ne pouvait rien dans les buts. 1-0 pour le PSG
17:28 - 12' - Le PSG reprend le contrôle
Après une petit passe à vide, les Parisiens ont repris le contrôle de jeu en monopolisant le ballon au milieu de terrain.
17:24 - 9' - Enorme arrêt de Chevalier
Sur un coup franc puissant de Thuavin, Chevalier solide sur ses appuis repousse le ballon de la poitrine alors qu'il était masqué par son mur.
17:23 - 8' - Erreur de Beraldo
Gêné par Tommasson, Beraldo fait une passe volontaire pour Chevalier. Coup franc indirect de Lens dans la surface parisienne
17:22 - 7' - Tomasson vigilant
Belle interception du lensois dans sa surface sur un centre de Barcola. Le danger est dégagé
17:19 - 4' - Kvaratskhelia touché
Le géorgien semble souffrir de son haut de tibia après un choc avec Edouard. Ca fait mal mais il n'y a pas de blessure musculaire
17:17 - 3' - Luis Enrique ménagé
Le coach parisien à laisser soin à son adjoint Raphaël Paul de diriger cette rencontre à partir du banc. Pou rappel, Luis Enrique a subi une opération à une clavicule cassée il y a quelques jours. Luis Enrique regarde la rencontre un peu plus haut à côté des journalistes