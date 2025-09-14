DIRECT. PSG - Lens : magnifique bijou de Barcola, suivez le match

DIRECT. PSG - Lens : magnifique bijou de Barcola, suivez le match Le Paris Saint-Germain accueille Lens au Parc des Princes lors de la 4ème journée de journée avec l'ambition de conforter sa place de leader malgré deux grandes absences en attaque.

17:49 - 34' - Le bijou de Barcola (vidéo)

Revivez en vidéo l'ouverture de score parisienne signée Bradley Barcola

17:46 - 31' - Mbaye manque le break

Une seule petite minute après son entrée, Mbaye manque un joli face à face contre Risser. Le Parisien aurait dû viser le côté opposé.

17:44 - 29' - Kvaratskhelia laisse sa place

Le Géorgien qui a reçu une grosse béquille en début de match sur le mollet laisse sa place à Mbaye.

17:43 - 28' - Sauvetage de Zabarnyi

Un sauvetage involontaire du bout de pied de Zabarnyi sur un centre de Thauvin, permet le PSG de rester devant au score

17:42 - 26' - Bonne intervention de Sarr

Kvaratskhelia est lancé en face à face avec Risser, mais Sarr revient inextremis derrière le Géorgien pour pousser le ballon en corner.

17:39 - 24' - Passe ratée de Lucas Hernandez

Le latéral gauche cherche Hakimi en profondeur, mais sa passe est un brin trop forte et imprécise.

17:36 - 21' - Les lensois ne prennent pas de risques

Le but de Barcola aurait dû ouvrir un peu plus le jeu, mais les Lensois semblent décidés rester solides dans leur camp avec deux blocs très bas. Avec seul Edouard en pointe dans le camp adverse.

17:33 - 18' - Thauvin averti

Tirage de maillot de Thauvin sur Lucas Hernandez. L'ancien joueur d'Udinese est sanctionné d'un carton jaune

17:30 - 15' - Quel bijou de Barcola (15e)

Servi par Vitinha sur le côté gauche, Barcola n'est pas assez attaqué. Il tente une magnifique frappe enveloppée devant Gradit. Risser ne pouvait rien dans les buts. 1-0 pour le PSG

17:28 - 12' - Le PSG reprend le contrôle

Après une petit passe à vide, les Parisiens ont repris le contrôle de jeu en monopolisant le ballon au milieu de terrain.

17:24 - 9' - Enorme arrêt de Chevalier

Sur un coup franc puissant de Thuavin, Chevalier solide sur ses appuis repousse le ballon de la poitrine alors qu'il était masqué par son mur.

17:23 - 8' - Erreur de Beraldo

Gêné par Tommasson, Beraldo fait une passe volontaire pour Chevalier. Coup franc indirect de Lens dans la surface parisienne

17:22 - 7' - Tomasson vigilant

Belle interception du lensois dans sa surface sur un centre de Barcola. Le danger est dégagé

17:19 - 4' - Kvaratskhelia touché

Le géorgien semble souffrir de son haut de tibia après un choc avec Edouard. Ca fait mal mais il n'y a pas de blessure musculaire

17:17 - 3' - Luis Enrique ménagé

Le coach parisien à laisser soin à son adjoint Raphaël Paul de diriger cette rencontre à partir du banc. Pou rappel, Luis Enrique a subi une opération à une clavicule cassée il y a quelques jours. Luis Enrique regarde la rencontre un peu plus haut à côté des journalistes

