PSG - Lens : une attaque parisienne à remodeler

Le Paris Saint-Germain accueille Lens au Parc des Princes lors de la 4ème journée de journée avec l'ambition de conforter sa place de leader malgré deux grandes absences en attaque.

La trêve internationale n'a guère souri au Paris Saint-Germain, qui doit aborder la 4ᵉ journée de Ligue 1 sans Ousmane Dembélé et Désiré Doué, blessés en équipe de France, respectivement à la cuisse et au mollet. Deux absences de longue durée qui fragilisent le secteur offensif et forcent l'entraîneur espagnol à revoir son plan de jeu. Habitué à composer avec de nombreuses armes, il doit désormais remodeler son attaque pour conserver l'élan du champion en titre et conforter la place de leader acquise après trois victoires en trois matchs.

Ramos à l'heure des preuves

Dans ce contexte, Gonçalo Ramos pourrait être le grand bénéficiaire. L'attaquant portugais, souvent cantonné à un rôle de supersub, s'est montré redoutablement efficace lorsqu'il est entré en jeu. Ses statistiques parlent pour lui, un but toutes les 61 minutes en sortant du banc, contre une moyenne nettement inférieure en tant que titulaire. Face à Lens, il pourrait enfin se voir offrir une vraie opportunité de bousculer la hiérarchie et de convaincre Luis Enrique qu'il peut être plus qu'un joker. Pour lui, ce rendez-vous au Parc est une occasion en or de s'imposer comme le numéro 9 de référence dans un secteur offensif affaibli.

Malgré ces absences, le PSG conserve une équipe redoutable. La charnière Marquinhos–Pacho devrait être titularisée, encadrée par Hakimi et Mendes sur les côtés. Dans l'entrejeu, João Neves, Vitinha et Warren Zaïre-Emery formeront un trio dynamique, mêlant puissance, créativité et capacité de projection. Devant, Bradley Barcola, auteur de six passes décisives clés depuis le début de saison, sera appelé à assumer davantage de responsabilités créatives. Il accompagnera Gonçalo Ramos et Kvicha Kvaratskhelia dans un trio offensif qui aura la mission de maintenir l'efficacité parisienne.

Sage ne tarit pas d'éloges à l'égard du PSG

Côté lensois, l'entraîneur Pierre Sage n'a pas tari d'éloges sur son adversaire. " Le PSG est pour moi la meilleure équipe du monde en ce moment. Même diminué, ce groupe reste un rouleau compresseur. Leur profondeur de banc est telle que leurs remplaçants seraient titulaires dans presque toutes les autres équipes de Ligue 1 ", a-t-il déclaré. Lucide mais admiratif, il sait que ses joueurs devront livrer un match quasi parfait pour espérer contrarier les plans du champion d'Europe en titre. Son capitaine Jonathan Gradit a d'ailleurs insisté sur l'importance de la concentration : " Face à eux, il faut jouer avec personnalité, sans rendre trop vite le ballon. "

Lens arrive néanmoins avec quelques arguments à faire valoir. Forts de deux victoires consécutives, face au Havre (2-1) puis à Brest (3-1), les Sang et Or abordent ce choc avec confiance, même s'ils restent sur cinq défaites consécutives contre Paris. Pierre Sage devra composer sans Jhoanner Chávez (cheville) ni Odsonne Édouard, mais pourra compter sur une ossature solide : Gradit, Sarr et Udol en défense, Aguilar et Machado dans les couloirs, Thomasson et Sangaré au milieu, avec Thauvin, Saïd et Rayan Fofana pour animer l'attaque. Rompre cette spirale négative face au PSG (cinq défaites d'affilée) serait un exploit retentissant et offrirait aux Lensois une troisième victoire consécutive, une série qu'ils n'ont plus connue depuis début 2024.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et Lens qui sera dirigée par l'arbitre Jérémie Pignard aura lieu ce dimanche à 17h15 au Parc des Princes.

Sur quelle chaîne TV est diffusé PSG - Lens ?

Cette rencontre de la quatrième journée de Ligue 1 sera diffusée sur Bein Sports.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Pour visionner le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme Bein Connect.

Les compositions possibles de départ

PSG: Chevalier - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Zaïre-Emery - Barcola, Ramos, Kvaratskhelia

Lens: Risser - Gradit, Sarr, Udol - Aguilar, Sangaré, Thomasson, Machado - Thauvin, Saïd - Fofana

Les différentes côtes

Une victoire de Lens à Paris constitue la plus grosse côté de cette 4ème journée de L1

Betclic : Paris Saint-Germain 1,33/ Nul 5,90 / Lens 7,75.

Winamax : Paris Saint-Germain 1,32/ Nul 5,80 / Lens 7,50.

Unibet : Paris Saint-Germain 1,32/ Nul 5,85 / Lens 8,20.

Parions Sports : Paris Saint-Germain 1,31/ Nul 6,15 / Lens 8,25.