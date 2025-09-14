DIRECT. Manchester City - Manchester United : suivez le match

Manchester City et Manchester United disputent un derby mancunien très attendu ce dimanche (17h30) lors de la 4e journée de Premier League. Un match à suivre en direct commenté sur notre site.

En direct

17:50 - BUT ! Foden débloque la situation (1-0) Manchester City prend les devants après un quart d'heure dans ce derby contre Manchester United ! Trouvé pour une fois sur la droite à l'entrée de la surface, Jérémy Doku réalise un sacré numéro pour s'avancer avant de centrer. Son ballon est contré par Ugarte mais revient sur lui et il centre à nouveau pour Foden qui trompe Bayindir d'une tête décroisée. 1-0 pour City !

17:48 - Yoro appliqué Le défenseur français de Manchester United Lenny Yoro réalise un bon début de match à droite de la défense à trois mise en place par Ruben Amorim une nouvelle fois.

17:45 - Reijnders manque sa passe Après une longue phase de possession, Silva, Foden et Reijnders réalise une belle séquence à trois, mais le Néerlandais manque sa dernière passe vers la surface et gâche tout le travail de ses coéquipiers. C'est sa deuxième erreur technique "grossière" depuis le coup d'envoi.

17:43 - City écarte le danger Bryan Mbeumo tire le coup franc au premier poteau mais la défense de Manchester City ne se fait pas surprendre et parvient à écarter le danger sans trembler.

17:42 - Erreur de Bernardo Silva Bernardo Silva commet une faute grossière sur Dorgu après avoir tenté un dribble près de sa surface. Le Portugais concède un coup franc dangereux mais évite le carton jaune, de peu.

17:39 - Bayindir s'en sort bien Le gardien de Manchester United Altay Bayindir se fait une belle frayeur après une passe en retrait appuyée de Lenny Yoro. Il s'en sort devant le pressing de Haaland, tant bien que mal.

17:36 - Premier arrêt et première sortie pour Donnarumma Pour son premier match avec Manchester City, Gianluigi Donnarumma réalise son premier arrêt sur un tir de Benjamin Sesko. Et dans la foulée, il sort bien loin de son but pour dégager un centre au poing.

17:35 - Bernardo Silva à droite, Foden dans l'axe Du côté de City, Bernardo Silva évolue comme ailier droit pour le moment dans le 4-3-3 imaginé par Pep Guardiola. Phil Foden est présent au milieu, sur la gauche du trident complété par Rodri et Reijnders.

17:33 - Haaland donne le ton A peine trente secondes de jeu et déjà une première opportunité pour City ! Les Cityzens récupèrent un ballon dans la surface adverse après le coup d'envoi et Haaland déclenche une frappe soudaine du gauche. C'est trop croisé et ça fuit le cadre.

17:32 - C'est parti entre Manchester City et Manchester United ! C'est parti à l'Etihad Stadium entre Manchester City et Manchester United, après une très belle minute d'applaudissements en hommage à Ricky Hatton ! Ce sont les joueurs de Pep Guardiola qui engagent pour cette première période de ce 175e derby mancunien de l'histoire, toutes compétitions confondues.

17:27 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs de Manchester City et de Manchester United pénètrent sur la pelouse de l'Etihad Stadium en ce dimanche après-midi. Le coup d'envoi de ce derby est maintenant imminent.

17:24 - Un hommage rendu au boxeur Ricky Hatton Manchester City va rendre hommage dans quelques instants au boxeur Ricky Hatton, ancien champion du monde britannique de boxe, retrouvé sans vie ce dimanche à son domicile à l’âge de 46 ans. Il était un grand supporter des Cityzens et avait afficher les couleurs du club mancunien à plusieurs reprises avant ses combats. Une minute de silence sera respectée après la sortie des joueurs sur la pelouse.

17:18 - Amorim ne veut pas se comparer à Guardiola Peu en odeur de sainteté à Manchester United, Ruben Amorim s’apprête à passer un après-midi difficile face à Pep Guardiola, avec qui il a refusé une comparaison malgré les passages à vide des deux clubs/. Le coach portugais a exprimé son admiration envers le coach des Cityzens.. « Vous ne pouvez pas me comparer à Guardiola. Ce type gagne tout le temps ! Il peut se détendre s’il ne gagne plus, a-t-il lâché devant la presse. Moi, je dois faire mes preuves tous les jours. Me comparer à la situation de Guardiola, c’est une blague. »

17:12 - Haaland en grande forme Erling Haaland sera la principale menace pour Manchester United cet après-midi. Le Norvégien a réussit un fantastique quintuplé durant la trêve internationale, face à la Moldavie (11-1). Il est désormais le seul joueur à avoir inscrit trois quintuplés au 21e siècle. Cela lui permet de comptabiliser 48 buts en 45 sélections avec la Norvège. Auparavant, c'est avec Manchester City par deux fois qu'il avait réussi à inscrire cinq buts en un seul match : contre le RB Leipzig (7-0) le 14 mars 2023 en Ligue des champions et Luton Town (6-2) le 27 février 2024 en FA Cup.

17:06 - Sur quelle chaîne suivre ce derby mancunien Ce derby entre Manchester City et Manchester United ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur Canal+, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre cette rencontre entre les deux clubs de Manchester sur Internet (coup d'envoi à partir de 17h30 ce dimanche 14 septembre), il faut se rendre sur le site de Canal+.

17:00 - United invaincu la saison passée contre City La saison passée, Manchester United n'avait perdu aucun des trois matchs contre son voisin de City, malgré une saison terminée à une horrible 15e place. Les Red Devils avaient fait mal nul (1-1) lors du Community Shield (perdu finalement lors de la séance de tirs au but) puis lors du match retour de Premier League à Old Trafford (0-0). Entre-temps, United avait réussi à s'imposer à l'Etihad Stadium en décembre 2024 (1-2), grâce à deux buts en toute fin de match de Bruno Fernandes et de Diallo. Les joueurs de Ruben Amorim peuvent-ils rééditer l'exploit ce dimanche ? Réponse en fin d'après-midi !

16:54 - City doit se reprendre, United aussi Après un bon début de saison à Wolverhampton (0-4), les deux revers subis contre Tottenham (0-2) et à Brighton (2-1) ont fait dégringoler Manchester City à la 16e place du championnat, avec trois points pris seulement sur neuf possibles. Manchester United n'a guère fait mieux au mois d'août, avec quatre points glanés en trois matchs et une élimination aussi rocambolesque qu'historique en Carabao Cup contre une équipe de quatrième division, Grimsby Town. C'est donc déjà un match très important pour les deux équipes, qui ambitionnent évidemment de se qualifier pour la Ligue des champions et de lutter pour le titre.

16:48 - Manchester United: Yoro débute, Ugarte aussi Du côté de United, Ruben Amorim doit aussi déplorer plusieurs absents, comme Lisandro Martinez, Matheus Cunha, Diogo Dalot et Mason Mount. Dans le but, c'est Bayindir qui débute plutôt que la dernière recrue belge, Senne Lammens. Dans le 3-4-3 de l'entraîneur portugais, le Français Lenny Yoro sera titulaire dans la défense à trois de MU. L'ancien parisien Manuel Ugarte é été préféré à Casemiro. Le onze de départ de Manchester United : Bayindir - Yoro, De Ligt, Shaw - Mazraoui, Ugarte, Fernandes, Dorgu - Mbeumo, Sesko, Amad.

16:42 - Manchester City: Donnarumma, grande première Après son transfert en provenance du PSG, Gianluigi Donnarumma va faire ses grands débuts avec Manchester City ce dimanche dans le but. Pep Guardiola est en revanche privé de nombreux joueurs : Cherki, Aït-Nouri, Stones, Kovacic et Marmoush sont tous blessés. L'entraîneur catalan a choisi Foden et Doku pour accompagner Haaland devant, avec Bernado Silva et Reijnders autour de Rodri au milieu. Le onze de départ de Manchester City : Donnarumma - Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly - Bernardo Silva, Rodri, Reijnders - Foden, Haaland, Doku.

16:36 - Le 175e derby mancunien de l'histoire Le 175e derby mancunien de l'histoire, toutes compétitions confondues, va opposer ce dimanche après-midi à l'Etihad Stadium deux équipes qui sont dans la deuxième partie de tableau de Premier League au coup d'envoi. Une rareté, vu les performances des deux clubs ces trente dernières années. Si Manchester United (11e) est plutôt habitué à contre-performer ces dernières saisons, ce n'est pas le cas de Manchester City (16e), sacré champion à six reprises sur les huit dernières campagnes.