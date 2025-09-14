Manchester City - Manchester United : City et United jouent gros dans le derby

Manchester City accueille son voisin de Manchester United ce dimanche (17h30) lors de la 4e journée de Premier League. Un derby important pour les deux clubs après un début de saison délicat.

Le 175e derby mancunien de l'histoire, toutes compétitions, va opposer ce dimanche après-midi à l'Etihad Stadium deux équipes qui seront dans la deuxième partie de tableau de la Premier League au coup d'envoi. Une rareté, vu les performances des deux clubs ces trente dernières années. Si Manchester United est plutôt habitué à contre-performer ces dernières saisons, ce n'est pas le cas de Manchester City, sacré champion à six reprises sur les huit dernières campagnes.

Mais après un bon début à Wolverhampton (0-4), les deux revers subis contre Tottenham (0-2) et à Brighton (2-1) ont fait dégringoler les Cityzens à la 16e place du championnat, avec trois points pris seulement sur neuf possibles. Manchester United n'a guère fait mieux au mois d'août, avec quatre points glanés en trois matchs et une élimination aussi rocambolesque qu'historique en Carabao Cup contre une équipe de quatrième division, Grimsby Town.

United invaincu contre City la saison passée

C'est donc déjà un match très important pour les deux équipes, qui ambitionnent évidemment de se qualifier pour la Ligue des champions et de lutter pour le titre. Manchester City a besoin de se rassurer avant son entrée en lice en Ligue des champions jeudi prochain contre Naples, qui verra notamment revenir Kevin De Bruyne à l'Etihad Stadium après son départ cet été. Gianluigi Donnarumma, recruté au PSG à la fin du mercato, pourrait faire ses grands débuts avec City lors de ce derby et aura pour but de rassurer une défense fébrile depuis la saison dernière.

La saison passée, Manchester United n'avait perdu aucun des trois matchs contre son voisin de City. Les Red Devils avaient fait mal nul (1-1) lors du Community Shield (perdu finalement lors de la séance de tirs au but) puis lors du match retour de Premier League à Old Trafford (0-0). Entre-temps, United avait réussi à s'imposer à l'Etihad Stadium en décembre 2024 (1-2), grâce à deux buts en toute fin de match de Bruno Fernandes et de Diallo. Les joueurs de Ruben Amorim peuvent-ils rééditer l'exploit ce dimanche ? Réponse en fin d'après-midi !

Les compos de Manchester City - Manchester United : Donnarumma pourrait débuter

Après son transfert en provenance du PSG, Gianluigi Donnarumma pourrait faire ses grands débuts avec Manchester City ce dimanche dans le but. Pep Guardiola est en revanche privé de nombreux joueurs : Cherki, Khusanov, Aït-Nouri, Stones, Kovacic, Foden, Marmoush et Savinho sont tous blessés. L'entraîneur catalan devrait associer Bobb et Doku à Haaland devant, avec Bernado Silva et Reijnders autour de Rodri au milieu.

Le onze de départ probable de Manchester City : Donnarumma - M. Nunes, Dias, Ake, O'Reilly - Bernardo Silva, Rodri, Reijnders - Bobb, Haaland, Doku.

Du côté de United, Ruben Amorim doit aussi déplorer plusieurs absents, comme Matheus Cunha, Diogo Dalot et Mason Mount. Dans le but, c'est Bayindir qui devrait débuter plutôt que la dernière recrue Senne Lammens. Dans le 3-4-3 de l'entraîneur portugais, le Français Lenny Yoro sera titulaire dans la défense à trois de MU.

Le onze de départ probable de Manchester United : Bayindir - Yoro, De Ligt, Shaw - Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu - Mbeumo, Sesko, Amad.

Heure, chaîne, comment voir Manchester City - Manchester United en direct

Ce derby entre Manchester City et Manchester United ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur Canal+, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre cette rencontre sur Internet entre les deux clubs de Manchester, à partir de 17h30 ce dimanche 14 septembre, il faut se rendre, sur le site de Canal+.

Pour cette rencontre de la 4e journée de Premier League, les Cityzens sont donnés favoris par les différents sites de paris sportifs pour l175e match de l'histoire entre les deux clubs. La cote pour une victoire de City oscille vers 1,7 tandis que celle d'une victoire des Red Devils à l'Etihad Stadium se situe au-dessus de 4,2. La cote pour un match nul est d'environ 4.