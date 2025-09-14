Barcelone - Valence : le Barça reçoit dans des conditions particulières

Le FC Barcelone reçoit Valence ce dimanche à l'occasion de la 4e journée de Liga. Une rencontre qui ne se déroulera pas au Camp Nou dont les travaux s'éternisent.

Un faux pas avant la trêve et le FC Barcelone doit déjà chasser son grand rival du Real Madrid. Les Blaugranas ont concédé le nul sur la pelouse du Rayo Vallecano lors de la 3e journée de Liga (1-1) et doit retrouver le chemin de la victoire à l'Estadi Johan Cruyff, habituel centre d'entrainement des Catalans. Devant 6000 personnes la mission sera, sans aucun doute, un peu plus difficile. Pour autant, le récent bilan du Barça face à Valence est un motif d'optimisme. Les Catalans ont remporté les quatre derniers rendez-vous avec un score cumulé de 18-4.

En face, Valence a tout connu depuis le début de cette nouvelle saison. Un nul pour commencer avant une défaite. Puis juste avant la trêve internationale, les Valenciens ont finalement décroché leur premier succès de la saison face à Getafe (3-0). Un score plus que positif qui devrait les motiver à essayer de faire un coup dans des conditions singulières.

A quelle heure débute le match Barcelone - Valence ?

Le match Barcelone - Valence débutera à 21h ce dimanche. Il se déroulera à l'Estadi Johan Cruyff au centre d'entrainement Joan Gamper de Barcelone, en Espagne.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Barcelone - Valence ?

Bein Sports 1 diffusera ce Barcelone - Valence qui compte pour la 4e journée du championnat espagnol.

Quelle diffusion streaming pour le match Barcelone - Valence ?

Seul MyCanal proposera une diffusion streaming pour suivre ce Barcelone - Valence. Il faut disposer d'un abonnement pour avoir accès au contenu.

Quelles compostions probables pour Barcelone - Valence ?

Hansi Flick est encore privé de plusieurs joueurs pour la réception de Valence. De Jong, Baldé, Ter Stegen ou encore Gavi seront absents. Raphinha, de retour de sélection, pourrait débuter sur le banc. Le XI probable des Blaugranas : Joan Garcia - Eric Garcia, Cubarsi, Christensen, Martin - Casado, Pedri, Fermin - Yamal, Lewandowski, Rashford.

Pour Valence, il n'y a personne à l'infirmerie. Le XI probable des Valenciens : Agirrezabala - Foulquier, Tarrega, Copete, Vazquez - Rioja, Pepelu, Guerra, Lopez - Raba, Danjuma.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Barcelone - Valence ?

Betclic : Barcelone 1,22 / Nul 6,60 / Valence 9,95

Unibet : Barcelone 1,24 / Nul 6,75 / Valence 10,50

Winamax : Barcelone 1,20 / Nul 6,75 / Valence 10,50