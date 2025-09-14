Barcelone - Valence : un Barça de gala humilie Valence, le résumé du match

Le FC Barcelone a infligé une énorme correction au FC Valence ce dimanche soir à l'occasion de la quatrième journée de Liga (6-0). Les Blaugranas reviennent à deux longueurs du Real Madrid.

23:10 - Le résumé du match Le Barça humilie Valence. Après une entame timide, les Barcelonais ont besoin d'un geste très intelligent de Ferran Torres pour débloquer la situation. La déviation de l'Espagnol vers Fermin est gagnante. Le milieu du Barça trompe le portier adverse (29'). Les Valenciens réagissent timidement mais n'arrivent pas vraiment à prendre le contrôle du ballon. Le Barça continue de maitriser dans un premier acte qui a manqué de folie. En revanche, la deuxième période était bien différente. L'entrée de Raphinha change totalement la donne. Il est idéalement servi par Rashford et offre le break à son équipe (53'). C'est le début du festival des Blaugranas en seconde période. Trois minutes plus tard, Fermin y va de son doublé avec une frappe sublime depuis une longue distance. Raphinha, auteur d'une entrée exceptionnelle, inscrit un doublé ensuite (66'). Un autre entrant va également se signaler dans une deuxième période de folie. Robert Lewandowski n'a besoin que de huit minutes pour ajouter son nom au tableau d'affichage (76') avant de réaliser un sublime piqué (86') pour, lui aussi, réaliser un doublé pour clôturer en beauté la soirée parfaite des Barcelonais.

22:57 - Le Barça tient la cadence Même si le Real Madrid a enchainé quatre victoires en autant de matchs, le FC Barcelone n'est pas en reste après cette victoire lors de ce Barcelone - Valence. Les Blaugranas reviennent à deux points de leur rival de toujours.

22:52 - C'est fini ! Fin du calvaire pour Valence ! Le FC Barcelone a humilié les Valenciens ce soir et signent une victoire de prestige pour leur première de la saison à domicile.

22:50 - Deux minutes de plus (90') L'arbitre de ce Barcelone - Valence est clément avec les visiteurs et n'ajoute que deux petites minutes de temps additionnel. Le calvaire valecien est bientôt terminé.

22:47 - Le but est accordé ! (87') Le calice jusqu'à la lie ! Le but de Lewandowski est finalement accordé. L'international polonais était couvert. Valence est en pleine déroute.

22:45 - Un but refusé (86') Lewandowski se démarque dans le dos de la défense de Valence et pique son ballon. C'est au fond des filets mais l'arbitre assistant signale une position de hors-jeu qui semble très limite.

22:42 - L'ovation pour Pedri (82') Standing ovation pour Pedri, véritable maitre à jouer de ce Barça. Bernal le remplace pour les derniers instants de ce Barcelone - Valence.

22:41 - Olmo enlève trop sa frappe (81') L'ancien joueur du RB Leipzig se retourne et prend sa chance. Sa tentative finit largement au-dessus des cages.

22:40 - Les dix dernières minutes (80') Ce Barcelone - Valence va bientôt arriver à son terme et heureusement pour les visiteurs qui s'effondrent totalement dans ce second acte.

22:37 - Lewandowski participe au festival (76') Et la manita ! Le Barça humilie Valence ce soir et Robert Lewandowski, qui vient d'entrer, enroule parfaitement son ballon. La barre est rentrante et Agirrezabala ne peut rien. 5-0.

22:33 - Valence en grande souffrance (74') Les occasions se succèdent dans ce Barcelone - Valence et le portier valencien doit s'employer. L'addition pourrait s'alourdir.

22:32 - Le premier tir de Valence (71') Il a fallu attendre la 71e minute de jeu pour assister au premier tir de Valence ce soir face au FC Barcelone.

22:31 - L'entrée de Lewandowski (70') Hansi Flick profite de ce score fleuve pour faire entrer Lewandowski et Olmo. Rashford et Ferran Torres sont remplacés.

22:30 - Le triplé n'était pas loin (69') Raphinha a énormément d'espace dans cette seconde période de Barcelone - Valence. Il n'est pas loin d'en profiter mais il ouvre trop son pied.

22:27 - Raphinha inscrit un doublé (67') Il est entré à la pause et a déjà claqué un doublé dans ce Barcelone - Valence. Un but sublime et les Blaugranas s'envolent totalement dans cette rencontre.

22:24 - De la tension (64') Rashford et Foulquier se battent pour la conquête du ballon sur le bord du terrain avec un peu de tension.

22:21 - Le Barça insiste (61') Les Barcelonais continuent d'attaquer et essayent de faire encore plus mal à des Valenciens qui sont déjà très touchés dans ce Barcelone - Valence.

22:17 - Le doublé de Fermin ! (56') Le milieu de terrain du FC Barcelone tire de loin et troue le filet adverse. L'addition s'alourdit dans ce Barcelone - Valence.

22:14 - Le break est fait !! (54') Coaching payant ! Rashford centre parfaitement et c'est Raphinha qui déboule au second poteau pour crucifier Valence.

22:12 - Torres encore malheureux ! (53') L'attaquant espagnol s'était parfaitement défait de son vis à vis mais sa frappe est repoussée de manière peu académique par le portier adverse.

22:09 - LE POTEAU ! (49') Fermin voulait rendre la politesse à Ferran. Mais ce dernier trouve le poteau du gardien adverse. Le break n'est toujours pas fait dans ce Barcelone - Valence.

22:08 - Rashford pousse trop (48') L'ancien attaquant de Manchester United tente de faire parler sa pointe de vitesse mais le ballon franchit les limites du terrain.

22:06 - Un changement à la pause (46') Hansi Flick a fait un changement à la pause dans ce Barcelone - Valence. Raphinha remplace Bardghji pour la seconde période.

22:05 - C'est reparti ! La pause est terminée au stade Johan-Cruyff. L'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période de ce Barcelone - Valence. Les Blaugranas mènent au score grâce à un but de Fermin.