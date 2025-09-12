"J'ai trouvé ça drôle" : Lamine Yamal n'a pas été contrarié par sa fête d'anniversaire
Dans une interview accordée jeudi 11 septembre, Lamine Yamal est revenu sur la polémique autour de son anniversaire.
Pour rappel, Lamine Yamal a fêté ses 18 ans à Barcelone lors d'une soirée réunissant près de 200 invités il y a quelques semaines, mais l'événement a rapidement déclenché une vive polémique. Selon plusieurs témoignages, des artistes atteints de nanisme auraient été engagés pour "animer" la fête, ce que l'Association des personnes atteintes d'achondroplasie (ADEE) a dénoncé comme une mise en spectacle indigne d'un handicap. Des critiques se sont également élevées contre les critères imposés aux femmes invitées : certaines devaient correspondre à des standards physiques précis (cheveux, poitrine, allure), et il leur était interdit d'utiliser leur téléphone. L'affaire a pris une ampleur nationale, poussant le gouvernement espagnol à envisager une enquête pour vérifier le respect des lois sur la dignité et les droits des personnes handicapées. Face aux reproches, le joueur du Barça a minimisé, déclarant qu'il "profite de la vie"
Et dans une interview accordée à José Ramón de la Morena dans l'émission Resonancia de Corazón, il est de nouveau revenu sur cette fête, expliquant qu'il a trouvé les polémiques "drôles". "Je n'étais pas fâchée. J'ai trouvé ça drôle. Ils ont essayé de ternir l'image de bien des manières. Une femme a dit que j'avais choisi les filles d'une manière ou d'une autre, et c'était un mensonge. Et puis il y a eu l'histoire des serveurs qui travaillaient là." Enfin la fin de la polémique ?