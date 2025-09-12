"Je ne rêve pas de gagner un Ballon d'or, je rêve d'en gagner plusieurs" : l'ambition de Lamine Yamal

À l'approche du Ballon d'or, l'Espagnol a affiché ses ambitions pour le futur.

Dans quelques jours, le Ballon d'or 2025 sera décerné. Malgré la fantastique saison de Dembélé avec le PSG et la victoire en Ligue des champions, le nom de Lamine Yamal revient avec insistance pour remporter le prestigieux trophée. Cette victoire ferait de lui le plus jeune vainqueur. Et s'il ne gagne pas cette année, cela semble être simplement partie remise pour les prochaines années.

C'est d'ailleurs l'ambition de la jeune pépite du football qui, dans une interview, a expliqué qu'il voulait gagner plusieurs Ballon d'or. "Je ne rêve pas de gagner un Ballon d'Or, je rêve d'en gagner plusieurs", a lancé le champion d'Europe 2024 avec la Roja. "C'est ce que je dis à mes amis. J'en ai les moyens, et si je n'y parviens pas, c'est que je n'ai pas fait les choses correctement. Et si ça arrive, je serai très heureux, mais je dois gagner avec mon équipe". Pour rappel, Lamine Yamal a remporté la Liga, la Coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne avec le Barça l'année dernière. Il a aussi atteint la finale de la Ligue des Nations, perdue avec l'Espagne face au Portugal et a inscrit 18 buts et délivré 25 passes décisives... Des arguments valables pour le Ballon d'or qui sera décerné le 22 septembre prochain.