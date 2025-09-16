DIRECT. Real Madrid - OM : après un petit miracle, Mbappé assomme les Marseillais

Après avoir pris l'avantage contre le cours du jeu, l'OM a vu le Real Madrid revenir dans la rencontre grâce à Kylian Mbappé. ce mardi soir en Ligue des champions. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

22:19 - Aubameyang ne trompe pas Courtois Après une très belle sortie de balle collective, Aubameyang joue un long une-deux avec Weah et finit par frapper à 20 mètres dans l'axe mais Courtois détourne bien.

22:17 - Militao écope d'un carton jaune Après une intervention rugueuse de Balerdi sur Mbappé dans la surface, l'OM peut partir en contre mais Militao commet une faute d'anti-jeu sur Aubameyang et écope pour cela d'un carton jaune.

22:16 - Mastantuano s'essaye de loin Bien décalé par Tchouaméni côté droit, Franco Mastantuano repique dans l'axe à l'entrée de la surface pour se mettre sur son pied gauche et frappe en force mais Rulli capte le cuir.

22:13 - Mbappé proche du doublé Sur le corner, le ballon est repoussé dans les pieds de Mbappé à l'angle de la surface. Le Français frappe en force mais le ballon est dévié par Aubameyang et retombe... sur la barre de Rulli ! L'OM est passé tout proche d'encaisser un but gag.

22:12 - Rulli mis sous pression Geronimo Rulli est en réussite dans ses arrêts mais un peu moins dans son jeu au pied. Pressé très souvent par les attaquants madrilènes, il paraît fébrile et dégage cette fois directement en corner.

22:09 - Pavard écope d'un carton jaune Pris de vitesse par Carreras, Benjamin Pavard commet une faute sur l'ancien latéral de Benfica et écope logiquement d'un carton jaune.

22:08 - Aucun changement Il n'y a eu aucun changement durant la pause du côté du Real Madrid comme de l'Olympique de Marseille.

22:07 - C'est reparti entre le Real Madrid et l'OM ! M. Peljto siffle le début de la deuxième période entre le Real Madrid et l'Olympique de Marseille ! Le score est de 1-1 et rien n'est encore fait à Madrid. Les Merengue engagent pour ces 45 dernières minutes.

22:02 - L'OM souffre mais est encore en vie Le Real Madrid et l'OM sont égalité à la pause (1-1) et c'est un petit miracle, tant les Marseillais ont subi dans cette première période. Les Madrilènes ont manqué de réalisme devant le but, avec déjà 10 arrêts réalisés par Geronimo Rulli (!) depuis le coup d'envoi. Mais l'OM a su faire le dos rond, malgré des problèmes dans la construction du jeu et de trop nombreuses pertes de balle dans son camp. Mais il y a de place derrière la défense madrilène comme l'ont prouvé Greenwood et Weah sur le but marseillais. Et comme le score n'est que 1-1, qui sait si l'OM ne peut pas réaliser l'exploit en deuxième période ?

21:56 - Le but de l'OM en vidéo L'Olympique de Marseille a souffert dans cette première période sur la pelouse du Real Madrid mais a réussi à prendre l'avantage durant ces 45 premières minutes, avant que Mbappé n'égalise quelques minutes tard. Retrouvez le but marseillais de Weah en vidéo ci-dessous.

21:51 - C'est la pause à Madrid ! Après un dernier arrêt exceptionnel de Rulli devant Mastantuano, l'arbitre siffle la mi-temps entre le Real Madrid et l'Olympique de Marseille ! Timothy Weah avait marqué le premier pour les Marseillais (22e) mais Kylian Mbappé a égalisé peu après sur penalty (28e).

21:49 - Güler frappe de loin Après une nouvelle perte de balle olympienne assez bas, Arda Güler finit par tenter sa chance de loin mais le ballon passe au-dessus du but de Rulli.

21:48 - Trois minutes de temps additionnel L'arbitre bosnien accorde trois minutes de temps additionnel dans cette première période passionnante entre le Real Madrid et l'OM.

21:46 - Marseille calme le rythme Les joueurs de l'OM tentent de casser le rythme dans cette fin de première période, avec l'objectif de rentrer aux vestiaires sur ce score de 1-1 qui est plutôt bien payé pour les Marseillais.

21:43 - Rulli détourne un nouveau tir de Mbappé Geronimo Rulli ne cesse d'être sollicité dans son but. C'est encore Kylian Mbappé qui peut frapper à l'entrée de la surface mais le portier argentin détourne ! C'est déjà son neuvième arrêt du match...

21:42 - Aubameyang rate le coche ! Quelle occasion pour l'OM ! Sur un long dégagement de Rulli, Militao défend mal sur Aubameyang au duel et cela profite au Gabonais qui s'ouvre le chemin du but. Mais l'attaquant marseillais choisit de frapper côté fermé et ne cadre pas ! Quel dommage.

21:39 - Corner pour l'OM L'OM se procure un premier corner dans ce match après ce coup franc, mais la défense du Real Madrid repousse facilement le danger. Le ballon n'a pas passé le premier poteau.

21:37 - Carton jaune pour Tchouaméni Aurélien Tchouaméni écope du premier carton jaune de la rencontre pour une faute flagrante sur Hojbjerg dans le camp madrilène. Cela offre un bon coup franc en plus à l'OM.

21:36 - Tchouaméni de loin ! Aurélien Tchouaméni oblige Geronimo Rulli à s'envoler pour détourner une frappe lointaine en corner ! La frappe du milieu français était partie très forte, mais le gardien argentin de l'OM était vigilant.

21:33 - Mastantuano fait frissonner l'OM Franco Mastantuano réalise un numéro dans la défense marseillaise en éliminant plusieurs joueurs avant de percuter Rulli, qui récupère licitement le ballon.

21:31 - BUT ! Mbappé marque sur penalty (1-1) C'est évidemment Kylian Mbappé qui prend ses responsabilités sur ce penalty. Le Français ne tremble et frappe en force sur la gauche pour égaliser. 1-1 entre le Real Madrid et l'OM, qui n'aura finalement mené que sept minutes.

21:29 - Penalty pour le Real ! Penalty pour le Real Madrid ! Rodrygo prend de la vitesse côté gauche et pénètre dans la surface où il se fait faucher par Kondogbia. C'est indiscutable.

21:28 - Encore Weah, de loin Les Marseillais parviennent une nouvelle fois à prendre la défense madrilène de vitesse. L'action se termine par une frappe puissante de Timothy Weah, encore lui, mais Courtois détourne cette fois au sol.

21:25 - BUT ! L'OM prend l'avantage (0-1) L'OM prend l'avantage dans cette première période contre le cours du jeu ! Mason Greenwood surprend Arda Güler au milieu du terrain et récupère le ballon avant d'accélérer plein axe. Il attend Weah pour le décaler sur sa droite. L'Américain ne se pose pas de question et frappe en force pour tromper Courtois ! 1-0 pour l'OM après 22 minutes de jeu au Bernabéu.