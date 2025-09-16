Real Madrid - OM : "Le risque d'encaisser des buts est très important", la crainte des Marseillais

L'Olympique de Marseille fait son grand retour en Ligue des champions ce mardi soir (21 heures) sur la pelouse du Real Madrid de Kylian Mbappé.

C'est le moment tant attendu par le peuple marseillais. Trois ans après sa dernière participation à la Ligue des champions, l'Olympique de Marseille fait son grand retour dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Et pour ce retour, l'UEFA a réservé un déplacement majestueux à l'OM, qui jouera ce mardi le Real Madrid, quinze fois vainqueur de la coupe aux grandes oreilles, sur la pelouse du Santiago-Bernabéu.

Après un mois d'août tumultueux, marqué notamment par deux défaites et par la bagarre entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot (puis le départ des deux joueurs, ndlr), l'OM s'est rassuré vendredi dernier en battant facilement Lorient au Vélodrome (4-0). Une victoire qui a fait du bien aux hommes de Roberto De Zerbi avant ce déplacement à Madrid en Ligue des champions puis la réception du PSG ce dimanche à Marseille.

Mbappé a hâte d'affronter l'OM

Un déplacement évidemment loin d'être aisé, mais les Marseillais ont hâte d'y être. "On est vraiment excités de jouer, a confirmé Leonardo Balerdi en conférence de presse ce lundi. On voulait vraiment jouer la C1, toute l'équipe voulait jouer la compétition. On est content d'être ici et de jouer demain. Le Bernabéu, c'est un stade différent, spécial." Un stade où l'OM a toujours perdu dans son histoire, que ce soit en 2003-2004 (2-4) ou en 2009-2010 (0-3). Marseille a d'ailleurs toujours perdu lors de ses quatre duels avec le club madrilène en Ligue des champions.

Ce qui n'empêche pas Roberto De Zerbi de croire à un succès des siens à Madrid. "Le risque d'encaisser des buts est très important, a reconnu l'entraîneur italien de l'OM ce lundi devant la presse. En défense, on doit être attentifs, et en attaque, il faut avoir de l'ambition. On n'a pas peur." Kylian Mbappé, lui, attend ce match avec impatience, après avoir souvent martyrisé l'OM durant ses années en Ligue 1. "Je marque beaucoup contre Marseille, a-t-il rigolé au micro de Téléfoot dimanche. Mais ils ont changé beaucoup, ils ont un nouveau projet. C'est cool de retrouver des équipes françaises." Même si c'est peut-être moins "cool" pour les équipes françaises d'affronter le Real Madrid.

Les compos de Real Madrid - OM : Aguerd absent

Xabi Alonso enregistre deux retours importants pour son équipe face à l'OM. Eduardo Camavinga et Jude Bellingham sont remis de leurs blessures respectives et sont intégrés au groupe pour la première fois de la saison. L'entraîneur basque pourrait faire tourner légèrement son effectif face aux Marseillais, en redonnant sa chance à Alexander-Arnold, Fran Garcia ou encore Franco Mastantuano. Trois joueurs sont absents : Antonio Rüdiger, Ferland Mendy et Endrick.

Le onze de départ probable du Real Madrid : Courtois - Alexander-Arnold, Huijsen, Militao, F. Garcia - Valverde, Tchouaméni - Mastantuano, A. Güler, Vinicius - Mbappé.

Pour son retour en Ligue des champions, l'OM sera privé de Nayef Aguerd, placé en protocole commotion après un choc à la tête subi contre Lorient, vendredi dernier. Balerdi devrait lui faire son retour, malgré des douleurs à un pied. Amine Gouiri est lui dans le groupe mais incertain, après être sorti avant la pause contre Lorient vendredi dernier. C'est Aubameyang qui devrait mener l'attaque, en compagnie de Greenwood et d'Angel Gomes.

Le onze de départ probable de l'OM : Rulli - Pavard, Balerdi, Medina - Murillo, Höjbjerg, Kondogbia, Weah - Greenwood, Aubameyang, A. Gomes.

Heure, chaîne, comment voir Real Madrid - OM en direct

Ce match entre le Real Madrid et l'OM ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur Canal+, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre le Real et l'OM, à partir de 21 heures ce mardi 16 septembre, il faudra se rendre également sur le site de Canal+.

Pour cette rencontre de Ligue des champions, le Real Madrid est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour cette première journée de la phase de poules. La cote pour une victoire des Merengue oscille entre 1,2 et 1,4 tandis que celle d'une victoire des Marseillais à Madrid se situe au-dessus de 8. La cote pour un match nul est d'environ 6.