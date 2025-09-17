Real Madrid - OM : Mbappé bourreau des Marseillais après un penalty "honteux", le résumé

L'Olympique de Marseille a subi une défaite rageante sur la pelouse du Real Madrid (2-1), ce mardi lors de la 1ère journée de la Ligue des champions. Mbappé a marqué les deux buts madrilènes sur penalty. Découvrez le résumé du match.

09:16 - Les explications de Rulli sur le rouge "C'était un moment du match, le joueur était seul, et j'avançais avec ma main pour appeler un coéquipier afin qu'il vienne le couvrir", a expliqué l’Argentin à l’issue de la rencontre. "Puis il m'a retiré la main. On a commencé à se disputer, et il est venu et m'a donné un coup de tête du bas vers le haut du nez, peut-être à cause de la différence de taille. Je n'ai pas exagéré, et il a tout de suite compris qu'il avait fait une erreur, c'est tout. Mais mon nez va bien. J'avais mal, mais tout va bien."

08:30 - Marca conscient de la victoire difficile du Real "Mbappé donne un autre coup de main", titre le journal en saluant le doublé du Français sur penalty. "C'est encore Mbappé qui a assuré la victoire, transformant cette fois deux penaltys, dont un sévère, pour une équipe madrilène qui méritait bien mieux en première période", résume le quotidien.

08:00 - "Rageant" pour Benatia C'est une déception de se retrouver à onze contre dix avec le match en mains, et de voir que ça nous échappe. C'est aussi une déception de subir un penalty comme ça, je ne vais pas dire que c'est imaginaire mais ça me semble très sévère. Facundo (Medina) touche le ballon avec le pied puis avec le bras, mais il est en train de tacler. Perdre comme ça, c'est rageant. Pour les regrets, je dirais les premières minutes où on les a trop regardés, avec le syndrome du Bernabeu, où on était dominés, mais il y a beaucoup de bonnes choses à garder. J'ai dit aux joueurs de relever la tête. C'était bien de jouer le Real maintenant mais on n'a pas démérité. Si je me mets dans la peau des supporters, je suis fier de mon équipe.

07:30 - Mbappé : "Je peux encore faire mieux" L'analyse du Français au micro de Canal + après la fin de la rencontre.

07:26 - "Honteux" ! "Je pense qu’il n’y a pas du tout penalty. C’est honteux. Je suis désolé de le dire, mais il n’y a jamais penalty. Jamais !" a lancé le coach de l'OM après le match.

07:15 - De Zerbi déçu "Je suis déçu de ne pas avoir pu obtenir un meilleur résultat. On a perdu, certes, mais je suis fier de l'équipe car elle a fait un bon match et elle a tout donné sur le terrain. Mon équipe compte de nombreux nouveaux joueurs, certains jouaient leur deuxième match en moins d'une semaine. Il y a eu beaucoup de choses positives mais il n'est pas facile de trouver immédiatement des connexions entre eux. On est entrés sur le terrain un peu trop timidement" a lancé le coach italien.

16/09/25 - 23:30 - Le résumé: défaite rageante pour l'OM à Madrid Pour son grand retour en Ligue des champions, l'Olympique de Marseille débutait sa campagne sur l'un des terrains les plus prestigieux d'Europe, à savoir celui du Real Madrid. Un déplacement loin d'être facile pour les hommes de Roberto De Zerbi, qui vont subir un véritable assaut durant les 45 premières minutes. D'entrée, Mbappé passe tout près de marquer sur un retourné acrobatique (2e) avant que Mastantuono ne trouve le poteau de Rulli (6e). Malgré plusieurs occasions en faveur du Real, c'est pourtant l'OM qui prend l'avantage contre le cours du jeu sur un contre lancé par Greenwood et conclu joliment par Weah (0-1, 22e). Mais Marseille ne gardera cet avantage que 7 minutes, le temps que Kondogbia ne fauche Rodrygo dans la surface et permette à Mbappé d'égaliser sur penalty (1-1, 29e). Malgré d'autres énormes occasions, le Real Madrid rentre aux vestiaires sur ce score nul plutôt heureux pour l'OM. Mais les Marseillais reviennent avec un meilleur visage en deuxième période et offrent moins d'opportunités aux Merengue, même si la barre sauve Rulli sur un tir dévié de Mbappé (50e). Tout va basculer ensuite après l'expulsion logique de Dani Carvajal pour un mauvais geste sur Geronimo Rulli (72e). En supériorité numérique, les Marseillais hésitent sur la marche à suivre et se font surprendre à nouveau. Medina tacle Vinicius dans la surface et touche légèrement le ballon de la main. Suffisant pour que l'arbitre n'accorde un nouveau penalty au Real, ce qui peut paraître sévère pour les Marseillais. Un penalty que transforme encore Mbappé (2-1, 81e). L'OM ne s'en remettras pas et peut nourrir des regrets après ce premier match de la saison en Ligue des champions.

16/09/25 - 23:20 - L'expulsion de Carvajal en vidéo Cela aurait pu être un tournant du match en faveur de l'OM, mais les Marseillais n'ont jamais su profiter de l'expulsion de Dani Carvajal après un mauvais geste sur Geronimo Rulli. Une expulsion logique à retrouver en vidéo ci-dessous.

16/09/25 - 23:15 - Rulli a presque tout repoussé Même s'il a concédé deux buts ce soir, Geronimo Rulli a réalisé un grand match ce soir dans le but marseillais. Le gardien argentin a subi 15 tirs cadrés dans cette rencontre et avait déjà réalisé 10 arrêts rien qu'en première période. Un record, depuis depuis qu'Opta analyse la Ligue des champions (saison 2003/04). Et Rulli n'a pas été loin de détourner le deuxième penalty tiré par Kylian Mbappé en deuxième période...

16/09/25 - 23:10 - OM-Pavard: "On peut être fiers de nous" Titulaire sur la droite de la défense marseillaise ce soir au Bernabéu, Benjamin Pavard avait des regrets à la fin de la rencontre au micro de Canal+, se disant "déçu" mais aussi "fier" de la performance de son équipe.

16/09/25 - 23:05 - Le but de Weah pour l'OM en vidéo L'Olympique de Marseille a beaucoup souffert dans la première période face au Real Madrid, mais a pourtant réussi à prendre l'avantage grâce à Timothy Weah après un contre parfaitement joué par Mason Greenwood. Découvrez ce but en vidéo.

16/09/25 - 23:00 - C'est terminé ! Le Real Madrid s'impose contre l'OM (2-1) C'est terminé au Bernabéu ! Réduit à dix après l'expulsion de Carvajal (72e), le Real Madrid a souffert pour battre l'Olympique de Marseille ce mardi en Ligue des champions grâce à deux penalties transformés par Kylian Mbappé (29e et 81e). Timothy Weah a marqué le seul but marseillais (22e).

16/09/25 - 22:58 - Carreras écope d'un carton jaune Alvaro Carreras, le latéral gauche du Real Madrid, écope d'un carton jaune pour une vilaine faute sur Egan-Riley dans ces dernières secondes.

16/09/25 - 22:57 - Nouveau corner pour l'OM Les Marseillais se procurent un nouveau corner dans ce temps additionnel. Greenwood le frappe et Balerdi reprend au deuxième poteau mais l'Argentin envoie le ballon au-dessus de la tête.

16/09/25 - 22:54 - Greenwood frappe au-dessus Sur un nouveau corner en faveur de l'OM, Greenwood hérite du ballon au deuxième poteau mais manque de tranchant pour reprendre et envoie le ballon largement au-dessus.

16/09/25 - 22:53 - Sept minutes de temps additionnel L'arbitre vient d'accorder sept minutes de temps additionnel pour cette deuxième période entre le Real Madrid et l'OM. Les Marseillais ont encore du temps pour arracher l'égalisation !

16/09/25 - 22:51 - Corner pour l'OM Sur un corner tiré de la gauche vers la droite par Gouiri, Greenwood reprend au deuxième poteau mais le ballon sort doucement en sortie de but, sous les yeux de Courtois...

16/09/25 - 22:50 - OM: Pavard remplacé par Egan-Riley Dernier changement en faveur de l'OM. Epuisé, Benjamin Pavard cède sa place à CJ Egan-Riley pour les dernières minutes.

16/09/25 - 22:48 - La parade de Courtois devant Greenwood Bien décalé sur la gauche dans la surface, Mason Greenwood mystifie Alvaro Carreras avant de déclencher un tir puissant du gauche mais Courtois détourne comme il peut...

16/09/25 - 22:46 - L'OM part à l'abordage À 11 contre 10 et avec un but de retard, l'OM n'a désormais plus d'hésitations et fait le siège de la surface madrilène. Il reste au moins une dizaine de minutes à jouer, en comptant le temps additionnel.

16/09/25 - 22:43 - BUT ! Mbappé trompe à nouveau Rulli (2-1) C'est à nouveau Kylian Mbappé qui se présente devant Rulli. Le Français tire encore sur sa gauche et trompe Rulli qui touche le ballon pourtant... 2-1 pour le Real Madrid !

16/09/25 - 22:42 - Penalty pour le Real Madrid ! Penalty pour le Real Madrid ! En faisant un tacle sur Vinicius dans la surface, Medina ramène le ballon de la main et l'arbitre désigne le point de penalty. Pour la deuxième fois de la soirée en faveur du Real.

16/09/25 - 22:41 - Vinicius se montre dangereux Même à 10 contre 11, les Madrilènes se montrent dangereux. Vinicius enflamme son côté gauche et termine par une frappe dans un angle fermé. Rulli détourne !

16/09/25 - 22:40 - OM: Emerson et Weah remplacés Roberto De Zerbi effectue deux nouveaux changements. Timothy Weah et Emerson sont remplacés respectivement par Amine Gouiri et Murillo.