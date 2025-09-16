VIDEO. "Ça reste pas, ça glisse" : l'échange lunaire entre la VAR et Stéphanie Frappart
L'arbitre française est moquée sur les réseaux sociaux après une faute d'Anthony Rouault sur Khalis Merah entre Rennes et Lyon.
Lyon est en colère et il y a de quoi. Lors de la rencontre Rennes - Lyon, les Gones se sont inclinés 3-1 et ont du faire face à une décision polémique de la VAR à la suite d'une semelle d'Anthony Rouault sur Khalis Merah. Et ce lundi soir, la Direction technique de l'arbitrage (DTA) a publié sa traditionnelle analyse des actions litigieuses de la dernière journée de Ligue 1 et l'action a été largement commentée. Dans l'extrait vidéo publiée par la DTA, on peut d'ailleurs entendre Stéphanie Frappart, arbitre VAR du soir, le confirmer: "Pour moi c'est bon. C'est haut mais pour moi ça reste pas, ça glisse. C'est bon pour moi", assure-t-elle. Un échange assez lunaire quand on voit l'impact et la dangerosité du geste.
Suite à cette phrase, les réseaux sociaux se sont emballés avec un #ÇaRestePasÇaGlisse qui s'est rapidement hissé dans les tendances. Corentin Tolisso, capitaine des Lyonnais, y est également allé de sa réaction. Le champion du monde français a préféré en rire en publiant une photo de la semelle de Rouault sur Merah accompagnée de la phrase de l'arbitre. Et le pire c'est que la DTA a estimé que le joueur breton aurait dû être exclu après sa "faute grossière" de la 17e minute de jeu. Il marquera finalement le but de l'égalisation...