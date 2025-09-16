Gains Ligue des champions : victoire, match nul... 2,5 milliards d'euros sont reversés aux clubs

Comme tous les ans, la Ligue des champions est une véritable malle financière pour les clubs.

La plus prestigieuse des compétitions et sa douce mélodie font leur retour en septembre 2025. Et qui dit Ligue des champions, dit également grosse malle financière pour les clubs. Pour la saison 2025-2026, ce sont 2,5 milliards d'euros qui seront reversés aux 36 clubs par l'UEFA. Les trois représentants de notre bonne vieille Ligue 1, PSG, OM et Monaco, voudront leur part du gâteau.

Dans le détail, sachez que le simple fait de participer à la compétition permet d'empocher 18,62 millions d'euros. Dès ce mardi soir, les premiers gagnants en phase de ligue décrocheront un chèque de 2,1 millions, tandis que les matchs nuls sont récompensés à hauteur de 700 000 euros.

À l'issue des huit matchs de la phase de ligue, des primes seront également reversées par l'UEFA selon les différentes positions au classement. Le premier gagnera 9,9 millions tandis que le 36e et bon dernier aura droit à un chèque de 275 000 euros. Des bonus d'un et deux millions seront distribués aux barragistes et qualifiés directement en huitièmes.

La suite est encore plus généreuse. La qualification après les barrages est valorisée à un million d'euros. La présence d'un club en huitièmes permettra d'obtenir 11 millions, pour les quarts de finale 12,5 millions, les demi-finales 15 millions, et enfin la finale ce sera 18,5 millions. Le vainqueur gagnera 6,5 millions d'euros supplémentaires, soit 25 millions d'euros, comme le PSG en 2024-2025. Un pactole qui s'annonce donc une nouvelle fois très juteux.