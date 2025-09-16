Ronaldo, Zidane, Drogba... Les images du dernier Real Madrid - OM en Ligue des champions

Alors que l'OM affronte le Real ce mardi 16 septembre en Ligue des champions, retour sur un match mythique.

Des images mythiques qui se passent de commentaires. Le 16 septembre 2003, l'Olympique de Marseille retrouvait la Ligue des Champions en défiant le Real Madrid au Santiago Bernabéu. Face aux Galactiques de Zidane, Ronaldo, Figo, Roberto Carlos et Beckham, les Marseillais avaient surpris tout le monde grâce à Didier Drogba. L'Ivoirien a ouvert le score après une action de grande classe, révélant au passage son talent au reste de l'Europe. Mais le Real réagira rapidement et s'imposera 4-2 grâce notamment à un but mythique de Roberto Carlos.

Si Marseille s'inclina lors des deux confrontations, l'équipe laissa tout de même une belle impression, portée par un Didier Drogba en pleine ascension. Ces soirées de Ligue des Champions restent marquantes dans la mémoire des supporters olympiens.