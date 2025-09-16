UEFA Champions League 2025 : heure et chaîne TV de la première journée

Coup d'envoi de la Ligue des champions ce mardi 16 septembre, découvrez toutes les affiches du jour.

Jour de match et surtout jour de Ligue des champions ! Après les émotions de l'année dernière et le sacre attendu et totalement mérité sur la saison du PSG, la plus belle des compétitions européennes est de retour ce mardi soir avec six affiches au programme dont le choc entre le Real Madrid et l'OM en direct sur Canal + dès 21h. Cette semaine s'annonce particulière car pour le lancement et cette première journée, les matchs s'étalent sur trois jours. Pour la France, un représentant tous les jours avec donc l'OM ce mardi, le PSG mercredi face à l'Atalanta et enfin Monaco face à Bruges ce jeudi.

Le programme et la diffusion TV

Comme depuis plusieurs années, l'intégralité des rencontres de la Ligue des champions est sur les antennes de Canal +.