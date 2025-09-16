Ballon d'or : un journaliste a été payé pour de la propagande autour de Dembélé, la justification est incroyable

Ousmane Dembélé Ballon d'or ? C'est en tout cas le souhait d'une société qui a fait de la propagande pour le Français.

Alors que le Ballon d'or va être remis dans quelques jours à Paris et que les spéculations sont nombreuses entre Dembélé et Lamine Yamal, un journaliste a avoué avoir été payé pour réaliser de la propagande autour de l'attaquant français.

Le 12 septembre dernier, un journaliste australien, Neal Gardner, a publié sur son compte X une capture d'écran d'un email qu'il a reçu d'une agence de communication lui proposant de mettre en avant la candidature d'Ousmane Dembélé, contre rémunération. "Nous envisageons une campagne d'un mois visant à susciter le dialogue et à renforcer le discours autour de la candidature d'Ousmane Dembélé au Ballon d'or. Plus précisément, nous aimerions proposer trois tweets soigneusement rédigés par semaine pendant un mois, qui mettront en avant ses performances, son impact et les arguments en faveur de sa reconnaissance. Compte tenu de votre crédibilité et de votre influence au sein de la communauté du football, votre participation donnerait un poids significatif à cette conversation. À ce stade, nous aimerions vous demander un devis pour cette collaboration."

Face aux accusations, The Athletic a mené l'enquête après avoir contacté le clan du joueur français, qui a assuré ne pas être au courant de cette affaire. Selon les informations du quotidien américain, l'email provient d'une société appelée Bangrr International, basée en Inde et fondée par Ali Husain. Et surprise, la société a justifié de façon lunaire cet échange. "Cet email était une demande spontanée envoyée par une jeune stagiaire de notre agence. Étudiante passionnée de football, de publicité et de création de contenu numérique, la stagiaire avait remarqué le récent message de M. Gardner évoquant des demandes de collaboration. Cela lui a donné l'idée de mener une recherche personnelle sur la manière dont les influenceurs et les journalistes structurent leurs partenariats pour la promotion des marques, en particulier dans le secteur du football", a assuré Ali Husain auprès du média américain. La stagiaire a vu cela comme une occasion d'apprendre à connaître un autre segment du paysage numérique… (et) a envoyé un message spéculatif pour s'informer sur les tarifs standard du secteur. Il s'agissait d'une initiative isolée motivée par la curiosité éducative, et non d'une directive de notre agence ou d'une campagne commandée par un tiers." Bien évidemment, l'agence n'a donc aucun lien avec le clan du joueur, mais également avec le PSG ou encore le Qatar.