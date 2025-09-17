PSG - Atalanta : irrésistibles, les Parisiens corrigent l'Atalanta pour leur entrée en lice, le résumé

Tenant du titre, le Paris Saint-Germain a réussi son retour en Ligue des champions. Ce mercredi, les Parisiens se sont largement imposés au Parc des Princes face à l'Atalanta Bergame (4-0) lors de la première journée.

En direct

22:53 - C'est terminé ! (4-0) Au terme des 90 minutes, le Paris Saint-Germain pulvérise l'Atalanta Bergame (4-0) et réussit son entrée en lice dans cette Ligue des champions 2025/2026. Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes et Gonçalo Ramos sont les buteurs parisiens.

22:52 - Barcola trop tendre (4-0, 93e) Pour l'un de ses derniers ballons à négocier, Bradley Barcola tente sa chance à l'entrée de la surface. Sa frappe est écrasée.

22:50 - Ramos y va de son but (4-0, 31e) À l'entame du temps additionnel, Gonçalo Ramos intercepte une passe en retrait de Bellanova. Le Portugais pique son ballon au point de penalty pour inscrire le quatrième but du PSG ce soir.

22:49 - Trois minutes (3-0, 90e) Trois minutes de temps additionnel dans cette deuxième période.

22:49 - Vitinha tente (3-0, 89e) Pas pressé, Vitinha tente sa chance de très loin. Ça passe de peu au-dessus de la cage de Carnesecchi.

22:47 - Ramos court (3-0, 88e) Ibrahim Mbaye centre fort mais Gonçalo Ramos est trop court pour dévier dans le but vide.

22:44 - Un Italien touché (3-0, 84e) Alors que Carnesecchi a concédé un corner sur une mauvaise passe en retrait, Scalvini est touché au pli de l'aine. Le défenseur sort et cède sa place au jeune Ahanor.

22:41 - Ramos hors-jeu (3-0, 82e) Alors que les supporters parisiens commencent à célébrer la victoire dans les tribunes, Gonçalo Ramos hérite du cuir. Après s'être mis dans le sens du but, le Portugais est signalé hors-jeu.

22:40 - Bel effort (3-0, 81e) Bellanova s'échappe mais Bradley Barcola se déchire pour tacler le ballon. L'ailier concède quand même le corner, repoussé par le poing de Chevalier.

22:38 - Mbaye applaudi (3-0, 79e) Monté au pressing, Ibrahim Mbaye est proche de l'interception dans la surface adverse sur une passe de Scalvini. Si le ballon sort en sortie de but, l'ailier est applaudi par Luis Enrique.

22:36 - Ramos proche du but gag (3-0, 77e) L'Atalanta est passé proche de la catastrophe ! L'entrant Brescianini fait une passe en retrait mais Gonçalo Ramos avait tout vu. Carnesecchi s'en sort en captant miraculeusement le ballon entre ses jambes.

22:34 - Deux buteurs sortent (3-0, 75e) À un quart d'heure de la fin, Nuno Mendes et Khvicha Kvaratskhelia sont remplacés par Illia Zabarnyi et Ibrahim Mbaye. Pour la Dea, Scalvini et Brescianini prennent les places de Djimsiti et Musah.

22:33 - Pacho à l'affut (3-0, 74e) Pris dans son dos, Marquinhos perd le ballon au profit de Bernasconi. L'Italien s'échappe mais fait face à Pacho qui intercepte le cuir.

22:31 - Action stoppée (3-0, 71e) Lancé en profondeur, Achraf Hakimi se voit "couper l'herbe sous le pied" alors qu'un spectateur a fait son entrée sur la pelouse.

22:30 - Pacho se reprend (3-0, 70e) Devant la surface, Pacho récupère le cuir mais son contrôle est trop long. Finalement, il intercepte une passe dans la foulée.

22:28 - Mendes touché (3-0, 69e) Nuno Mendes met du temps à se relever. Le Portugais a enrhumé Samardzic avant d'obtenir une faute.

22:24 - Ramos accroché ! (3-0, 65e) Action litigieuse mais Sandro Schärer ne siffle rien ! Après un ballon piqué, Gonçalo Ramos passe les bras devant Kossounou qui le retient. Le Portugais s'écroule mais le match se poursuit.

22:23 - Deuxième frappe cadrée (3-0, 63e) Après la tête de Pasalic il y a quelques instants, l'Atalanta cadre un deuxième tir par l'intermédiaire de Krstovic. Lucas Chevalier s'est bien placé sur la trajectoire.

22:20 - Zaïre-Emery bien placé (3-0, 61e) Les joueurs d'Ivan Juric multiplient les passes mais Warren Zaïre-Emery se place sur la ligne de passe.

22:17 - Inquiétude pour Neves ! (3-0, 58e) Gonçalo Ramos remplace João Neves, sorti sur blessure.

22:15 - Neves touché (3-0, 57e) Après la tête de Pasalic, João Neves s'écroule. Le milieu portugais se tient la cuisse.

22:14 - Chevalier présent (3-0, 56e) Bon centre de Bellanova qui trouve Pasalic au second poteau. Le milieu reprend de la tête mais Chevalier s'empare facilement du ballon.

22:14 - Mayulu sort (3-0, 54e) Titulaire surprise ce soir, Senny Mayulu cède sa place à Kang-In Lee. Warren Zaïre-Emery remplace Fabian Ruiz.

22:11 - Nuno Mendes impressionnant ! (3-0, 51e) Un chef d'oeuvre de Nuno Mendes ! Après avoir déclenché son appel, le Portugais est servi par Barcola dans la surface. Il feinte le centre sur De Roon avant de lever la tête. Il feinte le centre en retrait mais frappe. Carnesecchi est pris au premier poteau.