PSG - Atalanta : "Marquer l'histoire à nouveau", Luis Enrique plante le décor avant le lancement de la saison européenne

Tenant du titre, le Paris du Saint-Germain lance sa saison en Ligue des champions ce mercredi soir avec la réception de l'Atalanta Bergame. Présent en conférence de presse, Luis Enrique a affirmé ses nouvelles ambitions.

Les champions d'Europe sont de retour ! Après leur sacre en mai dernier, les Parisiens font leur retour en Ligue des champions ce mercredi soir pour défendre leur titre. Face à l'Atalanta Bergame, le PSG revient sur le devant de la scène européenne avec l'objectif de faire le doublé et remporter une deuxième "Coupe aux grandes oreilles", comme l'a affirmé Luis Enrique présent mardi en conférence de presse : "En étant champions d'Europe, avec ce club, cette ville et ces supporters, notre objectif est de marquer l'histoire à nouveau, essayer de gagner la deuxième Ligue des champions d'affilée. On sait que ce sera difficile. Mais on veut être ambitieux. Il faut être ambitieux".

L'attaque du PSG décimée

Pour cette première journée de la Ligue des champions, Luis Enrique va devoir faire sans plusieurs de ses stars. Alors que Presnel Kimpembe a quitté le club dernièrement, Ousmane Dembélé (cuisse) et Désiré Doué (mollet) se sont blessés lors du dernier rassemblement avec l'équipe de France. En conférence de presse, l'ancien technicien du FC Barcelone a préféré relativiser : "Pendant la saison, c'est normal d'avoir différents moments, des moments de joie, de tristesse… Il faut s'adapter. On démarre une compétition qui a été une référence pour le club". Ce mercredi soir, Bradley Barcola sera la tête de file de l'attaque parisienne, tandis que Kang-In Lee et Khvicha Kvaratskhelia sont incertains : "S'ils (Lee et Kvaratskhelia, ndlr) seront disponibles mercredi ? C'est sûr pour Kang-in. Pour Kvara, il faut encore attendre, on verra quelles sont ses sensations après l'entraînement. Je ne sais pas. On ne décidera que demain. Ce que j'attends de Bradley ? La même que pour les autres attaquants, les milieux et les défenseurs, les gardiens aussi. Chaque joueur peut s'améliorer individuellement mais c'est aussi vrai pour ce qui est de l'équipe. Avec les blessures, il y a des moments difficiles, mais je ne parle pas que d'un joueur, plutôt de la mentalité de l'équipe pour surmonter cela."

Luis Enrique dans les tribunes ? "Une vision différente"

Lors du dernier match de Ligue 1 ce week-end face à Lens (2-0), Luis Enrique a assisté à la première mi-temps dans les tribunes. Une initiative que l'on retrouve régulièrement au rugby et que l'entraîneur espagnol a confié pouvoir répéter afin d'apporter de nouvelles améliorations dans son effectif : "C'est aussi pour cela que j'ai assisté à la première période face à Lens depuis la tribune. Ça offre une vision différente. La causerie de la mi-temps était totalement différente parce que j'ai vu ce qu'on pouvait améliorer et quelques erreurs aussi. Il y a des choses dont je pense depuis longtemps qu'on peut les ajouter à notre plan. Je suis toujours ouvert à améliorer ou faire des choses qui peuvent permettre d'améliorer notre niveau ou notre performance. Pour demain, je ne sais pas si je commence le match en tribune. Pour la deuxième période, bien sûr que je serai sur le banc".

Luis Enrique, "un précurseur"

Successeur de la légende Gian Piero Gasperini à la tête de l'Atalanta Bergame, Ivan Juric n'a pas caché la difficulté de lancer sa saison européenne face au Paris Saint-Germain avant de faire l'éloge de Luis Enrique en conférence de presse : "Ce sera très compliqué. Le PSG a des absents mais nous aussi. Ceux qui vont jouer seront à la hauteur. Ce sera un match difficile mais on est prêts. C'est une grande équipe avec un coach fantastique, toute la carrière de Luis Enrique est exceptionnelle. L'an dernier il a montré un football magnifique, différent, qui m'a beaucoup plu. C'était beau à voir. Luis Enrique est un précurseur, un grand coach. Mais on joue cette grande compétition avec l'objectif de nous qualifier dans les 24. Il faut tout donner pour cela". Pour ce match, le Croate sera privé de son principal atout offensif, Ademola Lookman, mais également Scamacca, Bakker, Ederson et Kolasinac.

Quelles sont les compositions probables de PSG - Atalanta ?

PSG : Chevalier (G) - Hakimi, Marquinhos, Pacho, N.Mendes - J.Neves, Vitinha, F.Ruiz - Kvaratskhelia (ou Lee), Ramos (ou Mayulu), Barcola.

Atalanta : Carnesecchi (G) - Scalvini, Hien, Djimsiti - Bellanova, Pasalic (ou Musah), De Roon, Zalewski - De Ketelaere, Krstovic, Sulemana.

