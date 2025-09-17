L'Espagne prêt à boycotter la Coupe du monde 2026

Une annonce forte du côté de l'Espagne et du gouvernement face aux polémiques.

Porte-parole du groupe socialiste au Congrès, Patxi López a été interrogé ce 16 septembre sur un possible boycott de l'Espagne à la Coupe du monde de football 2026 en raison de la présence d'Israël et après les manifestations qui ont perturbé la Vuelta. Ces mots, il les a prononcés lors de sa comparution devant les médias après la séance plénière du Congrès. "Nous évaluerons la situation en temps opportun. La vérité, c'est qu'ils s'insurgent pour empêcher un événement sportif, mais ils n'ont jamais rien dit sur les dizaines d'athlètes palestiniens qui ont été tués dans ce conflit . Jamais, rien. Alors, était-ce une question de sport ou d'argent que le sport rapporte ?" a-t-il expliqué dans des propos relayés par Marca. "Pourquoi oui avec la Russie et non avec Israël ? Où est la différence ? ​​​​​​"

Pour info, la qualification d'Israël à la Coupe du monde 2026 est toujours possible mais est difficile. Les Israéliens pointent à la troisième place de leur groupe, à six unités de la Norvège avec encore trois matchs à jouer. Ils ont le même nombre de points que l'Italie, deuxième, avec une rencontre de plus déjà jouée. Pour rappel, la première place de groupe permet une qualification directement à la Coupe du monde et la seconde envoie le pays dans un barrage contre un autre pays de la zone Europe.