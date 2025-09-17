Le prochain tirage de la Ligue des champions sur Disney +

Annonce forte de la plateforme Disney qui diffusera le prochain tirage de la Ligue des champions.

Disney+ a frappé un grand coup il y a quelques mois en acquérant, pour cinq saisons dès 2025-2026, les droits exclusifs de diffusion de la Ligue des Champions féminine dans toute l'Europe. L'accord, qui succède à DAZN, offre une exposition sans précédent au football féminin sur la plateforme de streaming. Les 75 matchs annuels seront retransmis en direct et en intégralité, sans surcoût pour les abonnés. Le calendrier coïncide avec l'évolution du format de la compétition, qui passera à une phase de ligue élargie à 18 équipes, synonyme de plus de rencontres et de suspense. En s'appuyant sur l'expertise d'ESPN pour la production et les commentaires multilingues, Disney+ ambitionne de proposer une expérience immersive et qualitative, renforçant son ancrage dans le sport.

Et la première diffusion arrive ce vendredi avec le tirage officiel de la Ligue des champions. Diffusé en direct à 12h00, le tirage au sort confirmera les adversaires des neuf clubs déjà qualifiés pour la phase de Ligue de l'UEFA Women's Champions League : les championnes en titre Arsenal ainsi que les championnes nationales des six fédérations les mieux classées et les vice-championnes nationales des deux fédérations les mieux classées. Les neuf clubs concernés sont Arsenal, OL Lyonnes, Paris, Bayern München, Wolfsburg, Barcelona, Chelsea, Benfica et la Juventus. Elles seront rejointes par les neuf équipes vainqueures du troisième tour des qualifications. Pour les matchs, Disney donne rendez-vous le 7 octobre prochain.