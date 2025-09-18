Bruges - Monaco : l'ASM entre en lice sans Golovin mais avec Fati dans le groupe

Ce jeudi soir, l'AS Monaco lance sa campagne européenne à Bruges avec une absence de taille, celle d'Aleksandr Golovin. Ansu Fati pourrait connaitre ses premières minutes avec l'ASM.

Après Marseille, défait avec les honneurs face au Real Madrid (2-1) et Paris, logique vainqueur de l'Atalanta (4-0), c'est au tour de Monaco d'entrer en lice dans cette Ligue des champions 2025-2026. Face à Bruges ce jeudi soir (18h45), les hommes d'Adi Hutter ont l'occasion de prendre un très bon départ, qui plus est hors de leur base et dans une rencontre qui s'annonce particulièrement ouverte. Problème, l'ASM va devoir composer avec une grosse tuile, l'absence de son maître à jouer Aleksandr Golovin pour une blessure aux ischio-jambiers. Le Russe devrait, par la même occasion, aussi manquer le choc à venir face à Manchester City. Mais une mauvaise nouvelle peut aussi en cacher une bonne dans les rangs monégasques. En effet, la clinquante recrue estivale espagnole en provenance de Barcelone, Ansu Fati, pourrait connaître ses premières minutes sous le maillot monégasque, lui qui est présent dans le groupe concocté par Adi Hutter.

Une rencontre équilibrée sur le papier, comme l'assure Philippe Clément, ancien coach de Monaco et actuel entraîneur de Bruges : 'Il est difficile de donner un favori". Si Bruges est vice champion de Belgique en titre, il reste que cette formation, sortie des qualifications de la Ligue des champions, n'opère pas un très bon début de saison avec une actuelle 5e place de Jupiler Pro (10 points en 6 journées). Les deux formations ont déjà croisé le fer en Ligue des champions récemment, et le moins que l'on puisse dire c'est que cet adversaire ne réussit pas forcément aux Monégasques. En 2018, Monaco avait notamment été corrigé 4-0 à domicile avant de prendre le nul à l'extérieur (1-1).

A quelle heure suivre la rencontre Bruges - Monaco ?

Bruges - Monaco se disputera à 18h45 au stade Jan Breydel de Brueges.

Sur quelle chaîne suivre Bruges - Monaco ?

Bruges - Monaco est à retrouver sur Canal+Foot.

Quelles sont les compositions probables de Bruges - Monaco ?

Bruges. Mignolet - Sabbe, Spileers, Mechele, Meijer - Onyedika, Stankovic - Carlos Forbs, Vanaken, Tzolis - Tresoldi.

Monaco. Köhn - Teze, Dier, Mawissa, Caio Henrique - Akliouche, Zakaria, Camara, Minamino - Balogun, Biereth.