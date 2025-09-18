DIRECT. Bruges - Monaco : le calvaire de l'ASM en total naufrage, suivez le match

Pour son entrée en lice en Ligue des champions, Monaco est lourdement mené à Bruges. Les hommes d'Adi Hutter coulent complètement.

En direct

19:35 - C'est la pause, Monaco passe totalement à côté (3-0) A la pause, Monaco n'y est absolument pas, mené 3-0 par Bruges. La formation d'Adi Hutter a vécu un calvaire dans ce premier acte.

19:32 - Akliouche repasse derrière (45') Touché le long de la ligne de touche à droite, Akliouche fait mine de percuter avant de repasser derrière. Un peu moins de deux minutes à jouer avant la pause.

19:31 - Temps additionnel (45') Il y aura 4 minutes de temps additionnel dans ce premier acte cauchemardesque pour Monaco.

19:28 - Et de trois pour Bruges ! (3-0) Les Belges sont totalement déchainés ! Sur ce ballon à une dizaine de mètres de la cage de Kohn, Vanaken opte pour une frappe limpide en première intention. Son ballon, millimétré, laisse Kohn de marbre, battu. Monaco coule complètement dans ce premier acte.

19:27 - Monaco est pris dans tous les secteurs (42') Les Monégasques n'y sont pas de tout dans cette première période, tant dans l'intensité que tactiquement.

19:25 - Monaco cède une deuxième fois ! (2-0) Bruges alourdit le score dans cette première période ! Sur corner, Stankovic glisse une coup de tête puissant arrêté superbement par Kohn. A la retombée du ballon, Forbs profite d'une défense monégasque passive pour glisser un ballon dans l'axe pour Onyedika qui ouvre son pied. Monaco prend l'eau.

19:23 - Superbe arrêt de Kohn (38') Sur cette phase de transition éclair, Forbs repique dans l'axe avant de servir Tzolis dans la surface. Le Grec crochète par deux fois avant de déclencher une frappe croisée. Kohn plonge et s'interpose !

19:21 - Sabbe complètement seul (36') Dans cette remontée de balle belge, Sabbe, servi le long de la ligne de touche, est totalement seul. Il remonte une vingtaine de mètres ballon au pied.

19:19 - Bamba manque de soutien (34') A 25 mètres dans l'axe, Bamba est totalement esseulé. Résultat, sa passe est contrée. Cela manque de mouvement dans les offensives monégasques.

19:17 - Tresoldi ouvre le score ! (1-0) Ouverture du score totalement méritée pour Bruges tant cette formation dominait dans ce premier acte. A l'entrée de la surface monégasque, Vanaken, bien trop seul, glisse une petite passe astucieuse dans l'intervalle pour Tresoldi qui ajuste Kohn dans son face à face. Monaco est mené !

19:15 - Stankovic à son tour ! (31') Trouvé dans la surface côté gauche, Forbs sert Stankovic en retrait dans la surface de réparation. Le milieu de Bruges frappe en première intention. Son ballon, cadré, est dévié par la jambe de Dier. Ultra dominant, Bruges ne parvient pas à ouvrir le score.

19:14 - 9 tirs pour Bruges (29') Après seulement 29 minutes de jeu dans cette rencontre, Bruges présente déjà 9 tirs pour 4 cadrés, une preuve de la souffrance des Monégasques pour l'instant.

19:12 - L'arrêt réflexe de Kohn ! (27') Quelle occasion encore pour Bruges ! Après une mauvaise relance de Mawissa, Vanaken glisse un ballon dans l'axe pour Tresoldi qui reprend le ballon du droit au niveau des 5,50 mètres. Kohn s'inter pose, quelle intervention du gardien suisse !

19:11 - Au tour de Forbs de tenter sa chance (26') En ce moment, les Belges s'offrent une occasion sur chacune de leurs incursions dans le camp monégasque. Cette fois, c'est Forbs qui repique dans l'axe avant de déclencher une frappe du gauche légèrement sur les talons. Kohn capte en deux temps.

19:09 - Tresoldi proche d'un coup de tête dévastateur ! (24') Les Monégasques subissent complètement depuis quelques minutes. A droite, Sabbe est complètement seul pour ajuster un centre enroulé pour Tresoldi qui claque une tête au premier poteau. Son ballon n'est cependant pas cadré.

19:08 - Monaco acculé devant sa surface (23') L'ASM accumule les mauvaises relances. Des erreurs qui permettent à Bruges de développer du jeu avec Vanaken à la baguette qui cherche à glisser un ballon à Forbs intenable sur le flanc droit. C'est contré.

19:05 - La défense monégasque fébrile (21') Après une nouvelle incursion belge côté droit, Mawissa et Dier ont du mal à se comprendre sur le dégagement à hauteur de leurs 5,50 mètres. Un cafouillage qui profite à Tresoldi qui tente une frappe trop croisée du droit.

19:05 - Sortie de Mignolet (19') Le portier belge cède donc sa place à Jackers. On va pouvoir reprendre le jeu après quelques minutes de flottement.

19:01 - Mignolet s'est blessé ! (17') Le portier de Bruges s'est fait mal lors d'une reprise d'appuis suite à l'appel de Vanderson en profondeur. Il va sans doute laisser sa place dans quelques instants.

18:59 - Une partie avec du rythme (14') Début de match plaisant à Bruges où les deux formations se portent rapidement vers l'avant. La possession est pour l'instant largement à l'avantage des locaux (69%).

18:58 - Akliouche peut s'en vouloir (13') Alors que l'ASM est en difficulté dans le jeu pour l'instant, l'ASM aurait pu réaliser le braquage parfait. Il n'en est rien. Les Belges repartent de l'avant.

18:56 - Akliouche manque le penalty ! Tir au but mal frappé par Akliouche qui avait opté pour une frappe à ras de terre sur le côté droit. Son tir manquait un peu de puissance. On en reste donc à 0-0. Quel dommage pour l'ASM !

18:53 - Penalty pour Monaco ! Sur la première réelle incursion monégasque dans la surface belge, Biereth provoque le penalty sur sa course de travers face à la sortie en retard de Mignolet. Penalty !

18:51 - Vanaken porte le ballon (7') Les Belges sont encore à la manoeuvre côté droit avec Vanaken qui tente de servir Tresoldi au second poteau. Son service, à ras de terre, est bien lu par l'arrière garde monégasque.