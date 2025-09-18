DIRECT. Newcastle - Barcelone : les Magpies plus incisifs, suivez le match

Le FC Barcelone sans Lamine Yamal s'apprête à lancer sa campagne européenne face à Newcastle ce jeudi 17 septembre, sur la pelouse bouillante de St James' Park avec .

En direct

21:36 - 36' - Rapinha manque sa reprise Rapinha loupe sa reprise dans la surface devant Trippier. Le ballon sort en six mètres en faveur de Newcastle

21:34 - 33' - Araujo touché Un coup de coude d'Elanga dans l'estomac d'Araujo, oblige le défenseur Uruguayen de rester au sol quelques instants

21:31 - 30' - Elanga donne le tournis A deux reprises les centres d'Elanga ont été répoussés par la défense des catalans (Koundé et Araujo)

21:29 - 29' - Joelinton averti Le milieu de terrain des Magpies est averti pour un tirage de maillot sur Pedri

21:28 - 27' - Gros tacle de Rashford Tacle très appuyé de Rashford au milieu de terrain sur Livramento. L'arbitre siffle faute mais ne donne aucun carton à l'attaquant de Barcelone

21:25 - 24' - Enorme occasion pour Barnes Sur un contre limpide des Magpies, Barnes hérite d'un joli centre d'Elanga mais sa frappe est repoussée du bout de pied par Garcia. Grosse occasion pour Newcastle

21:22 - 22' - Tonali en vrai chef d'orchestre La capacité de Sandro Tonali à accélérer le jeu vers l'avant puis à contrario de temporiser et transmettre de la sérénité à ses coéquipiers est assez bluffante. Le bon début de match de Newcastle ne lui pas étranger

21:19 - 18' - Sortie musclée de Pope Sur un centre de Rapinha dans la surface adverse, Lewandowski essaye de dévier de la tête mais voit le gardien Pope sortir en force et dégager de poing

21:15 - 14' - Frappe contrée de Barnes Trippier a une belle occasion de frapper à l'intérieur de la surface blaugrana, il temporise trop avant de servir Barnes sur la gauche. Ce dernier tente une frappe en force mais elle est contrée par Koundé en corner.

21:13 - 12' - Livramento au sol Suite à un contact aérien, Tino Livramento reçoit un coup sur la tête et reste allongé quelques secondes

21:11 - 10' - Rashford manque la cible Sur une percée sur le côté gauche, Rashford parvient à se créer un petit espace mais son tir n'est pas assez croisé et heurte le petit filet extérieur de Pope

21:09 - 9' - Tir enveloppé de Barnes Après une une-deux avec Tonali, Barnes parvient à ouvrir son pied mais sa frappe est capté sans soucis par Garcia

21:08 - 7' - Encore une alerte pour les Catalans Bruno Guimaraes sert Barnes en profondeur dans la surface mais l'ailier gauche des Magpies est signalé hors jeu.

21:06 - 5' - Gordon manque le plat du pied Suite à une percée d'Elanga sur le côté droit et un centre en retrait dans la surface, Gordon se loupe complètement et manque sa prise d'appuis au moment de frapper.