DIRECT. Newcastle - Barcelone : les Magpies plus incisifs, suivez le match
Le FC Barcelone sans Lamine Yamal s'apprête à lancer sa campagne européenne face à Newcastle ce jeudi 17 septembre, sur la pelouse bouillante de St James' Park avec .
21:36 - 36' - Rapinha manque sa reprise
Rapinha loupe sa reprise dans la surface devant Trippier. Le ballon sort en six mètres en faveur de Newcastle
21:34 - 33' - Araujo touché
Un coup de coude d'Elanga dans l'estomac d'Araujo, oblige le défenseur Uruguayen de rester au sol quelques instants
21:31 - 30' - Elanga donne le tournis
A deux reprises les centres d'Elanga ont été répoussés par la défense des catalans (Koundé et Araujo)
21:29 - 29' - Joelinton averti
Le milieu de terrain des Magpies est averti pour un tirage de maillot sur Pedri
21:28 - 27' - Gros tacle de Rashford
Tacle très appuyé de Rashford au milieu de terrain sur Livramento. L'arbitre siffle faute mais ne donne aucun carton à l'attaquant de Barcelone
21:25 - 24' - Enorme occasion pour Barnes
Sur un contre limpide des Magpies, Barnes hérite d'un joli centre d'Elanga mais sa frappe est repoussée du bout de pied par Garcia. Grosse occasion pour Newcastle
21:22 - 22' - Tonali en vrai chef d'orchestre
La capacité de Sandro Tonali à accélérer le jeu vers l'avant puis à contrario de temporiser et transmettre de la sérénité à ses coéquipiers est assez bluffante. Le bon début de match de Newcastle ne lui pas étranger
21:19 - 18' - Sortie musclée de Pope
Sur un centre de Rapinha dans la surface adverse, Lewandowski essaye de dévier de la tête mais voit le gardien Pope sortir en force et dégager de poing
21:15 - 14' - Frappe contrée de Barnes
Trippier a une belle occasion de frapper à l'intérieur de la surface blaugrana, il temporise trop avant de servir Barnes sur la gauche. Ce dernier tente une frappe en force mais elle est contrée par Koundé en corner.
21:13 - 12' - Livramento au sol
Suite à un contact aérien, Tino Livramento reçoit un coup sur la tête et reste allongé quelques secondes
21:11 - 10' - Rashford manque la cible
Sur une percée sur le côté gauche, Rashford parvient à se créer un petit espace mais son tir n'est pas assez croisé et heurte le petit filet extérieur de Pope
21:09 - 9' - Tir enveloppé de Barnes
Après une une-deux avec Tonali, Barnes parvient à ouvrir son pied mais sa frappe est capté sans soucis par Garcia
21:08 - 7' - Encore une alerte pour les Catalans
Bruno Guimaraes sert Barnes en profondeur dans la surface mais l'ailier gauche des Magpies est signalé hors jeu.
21:06 - 5' - Gordon manque le plat du pied
Suite à une percée d'Elanga sur le côté droit et un centre en retrait dans la surface, Gordon se loupe complètement et manque sa prise d'appuis au moment de frapper.
21:03 - 2' - Fermin Lopez imprécis
Frappe complètement dévissée de Fermin Lopez, le ballon passe largement à côté pour ce premier tir blaugrana.