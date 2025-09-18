Newcastle - Barcelone : qui pour remplacer Yamal ?

Le FC Barcelone sans Lamine Yamal s'apprête à lancer sa campagne européenne face à Newcastle ce jeudi 17 septembre, sur la pelouse bouillante de St James' Park avec .

Les Catalans, éliminés en demi-finale la saison dernière face à l'Inter Milan au terme d'une confrontation éreintante, veulent repartir de l'avant et s'imposer dès la première journée de cette phase de groupes de la Ligue des Champions. Pourtant, Hansi Flick doit composer avec une absence de taille, celle de Lamine Yamal. Le prodige de 17 ans, touché au pubis, n'est pas dans le groupe qui a fait le déplacement en Angleterre. Une nouvelle qui rebattrait les cartes sur le front de l'attaque et qui pourrait offrir à Robert Lewandowski l'opportunité de retrouver une place de titulaire. Le buteur polonais, en manque de confiance ces dernières semaines, aura l'occasion de rappeler qu'il reste un tueur de surface incontournable dans les grands rendez-vous.

Rashford en pole position

Si Yamal manquera à l'appel, Barcelone peut heureusement compter sur d'autres forces créatives pour animer son jeu offensif. Pedri, en grande forme ces dernières semaines, s'impose comme le véritable chef d'orchestre de ce Barça nouvelle génération. Auteur d'un récital technique face à Valence (6-0) dimanche dernier, et déjà décisif en sélection contre la Turquie, le milieu espagnol est attendu pour casser les lignes adverses et fluidifier les transitions. Autour de lui, Raphinha et Fermín López devraient occuper un rôle central, tandis que Marcus Rashford, fraîchement prêté par Manchester United, pourrait être titularisé pour apporter percussion et profondeur. Un quatuor offensif prometteur qui devra trouver ses repères rapidement pour ne pas se laisser intimider par l'intensité anglaise.

Cependant, tout n'est pas rose pour Hansi Flick, qui doit faire face à une infirmerie bien remplie. Outre Yamal, le Barça devra se passer de Marc-André ter Stegen, Alejandro Baldé et Gavi, tous indisponibles pour ce déplacement. Frenkie de Jong, encore convalescent, reste incertain, même s'il figure dans le groupe. Ces absences fragilisent un effectif pourtant riche et expérimenté, mais elles mettent également en lumière l'émergence de jeunes talents comme Pau Cubarsí ou Marc Casado, appelés à prendre davantage de responsabilités. Pour Flick, l'enjeu est clair, réussir à maintenir un équilibre entre expérience et jeunesse, tout en imposant son identité de jeu face à un adversaire réputé pour sa puissance physique et son pressing asphyxiant.

Le retour de Gordon

En face, Newcastle retrouve la Ligue des Champions avec ambition et une certaine soif de revanche. Absent de la compétition la saison passée, le club du nord de l'Angleterre veut marquer son retour en frappant fort. Eddie Howe, fidèle à son style énergique et direct, mise sur un collectif généreux et discipliné. La recrue allemande Nick Woltemade a déjà fait trembler les filets, tandis qu'Anthony Gordon, suspendu en championnat mais disponible pour ce match, pourrait être titularisé d'entrée. Les Magpies, privés de Jacob Ramsey et Yoane Wissa, devront composer avec un effectif amoindri, mais leur public incandescent fera office de douzième homme. Les souvenirs de leur victoire tonitruante face au PSG (4-1) en 2022/23 témoignent de leur capacité à transcender ce type de rencontre.

Ce choc s'annonce donc indécis, entre un Barça sûr de sa force mais diminué par les blessures, et un Newcastle désireux de retrouver sa place dans le gotha européen. Les deux clubs ne se sont plus affrontés depuis mars 2003, une époque où les Catalans l'avaient emporté 2-0 grâce à Patrick Kluivert et Thiago Motta. Vingt-deux ans plus tard, les temps ont changé, mais l'attente reste intacte. Si Barcelone domine historiquement ses débuts européens, avec seulement trois défaites lors de ses 29 premières journées disputées, Newcastle compte sur la ferveur de St James' Park pour écrire une nouvelle page de son histoire. Le duel promet une ambiance électrique et un spectacle à la hauteur de l'événement, entre deux clubs qui n'ont jamais cessé de rêver grand.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

Le match entre Newcastle - FC Barcelone qui sera dirigé par l'arbitre suédois Glenn Nyberg débutera à 21h00 ce jeudi à St James Park.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Newcastle - FC Barcelone ?

Cette rencontre sera diffusée sur la chaîne Canal+ Foot.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Si vous êtes abonné, Il vous sera possible de visionner le match Newcastle - FC Barcelone via l'application MyCanal.

Les compos probables

L'équipe probable de Newcastle : Pope - Trippier, Schar, Burn, Livramento - Tonali, Guimaraes, Joelinton - Elanga, Woltemade, Gordon.

L'équipe probable de Barcelone: J. Garcia - Kounde, E. Garcia, Cubarsi, Martin - Casado, Pedri - Raphinha, Fermin, Rashford - Lewandowski

Les différentes côtes

Le FC Barcelone reste légèrement favori face à une équipe de Newcastle qui cherche encore ses automatismes en début de saison.

Betclic : Newcastle 2,72 / Nul 3,73 / FC Barcelone 2,35.

Unibet: Newcastle 2,75 / Nul 3,80 / FC Barcelone 2,36.

Parions Sport : Newcastle 2,75 / Nul 3,75 / FC Barcelone 2,30.

Winamax: Newcastle 2,70 / Nul 3,80 / FC Barcelone 2,30.