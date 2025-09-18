DIRECT. Manchester City - Naples : déjà un gros coup du sort avec une exclusion précoce, suivez le match

Manchester City reçoit Naples ce jeudi à l'occasion de la première journée de la Ligue des champions. Un énorme choc qui marquera aussi le grand retour de Kévin De Bruyne à Manchester. Suivez le match en direct.

En direct

21:36 - Une défense disciplinée (36') Les Skyblues n'arrivent toujours pas à faire sauter le verrou napolitain. La défense de Naples est très bien organisée et l'infériorité numérique n'a pas vraiment changé le visage de ce Manchester City - Naples.

21:34 - Donnarumma facile (34') Ce corner n'est pas très bien tiré et finit tranquillement dans les gants de Donnarumma qui relance rapidement.

21:33 - Politano s'est bien battu (33') Le capitaine du Napoli a obtenu un corner alors qu'il était complètement seul dans le couloir droit. Est-ce que Naples peut surprendre Manchester City sur ces phases arrêtées ?

21:32 - Holjund esseulé (32') L'attaquant danois est recherché sur des longs ballons mais pas facile de conserver le cuir au milieu des défenseurs de Manchester City.

21:31 - La tentative de Foden (31') L'international anglais se retrouve sur son pied gauche et frappe à ras de terre. Milinkovic-Savic est sur la trajectoire et capte facilement le ballon.

21:30 - Un nouveau corner (30') Les Skyblus continuent de mettre la pression sur la défense napolitaine qui continue de concéder des corners. Milinkovic-Savic doit encore intervenir.

21:27 - Le poing de Milinkovic-Savic (28') Ppur le moment, le portier napolitain ne laisse aucune miette dans sa surface de réparation. Il enchaine les interventions aériennes qui soulage sa défense.

21:26 - De Bruyne cède sa place (26') Le carton rouge oblige Antonio Conte à prendre une décision très très forte. Kevin De Bruyne est remplacé par Olivera dès la 26e minute de jeu. L'Etihad Stadium lui réserve une belle ovation pour ce qui était son grand retour ici.

21:24 - Politano a presque tout bien fait (24') Cantonné à défendre depuis le début de ce Manchester City - Naples, Politano fait bien le travail défensif devant Doku. Sa relance, en revanche, est loin d'être parfaite.

21:23 - C'est dans le mur (23') Reinjders s'occupe du coup-franc obtenu par Haaland mais le mur napolitain repousse en corner.

21:20 - C'EST ROUGE ! (20') La VAR demande à l'arbitre central de venir voir les images. Felix Zwayer n'hésite presque pas et adresse un carton rouge à Di Lorenzo.

21:19 - Quel tâcle !! (19') Di Lorenzo a pris un énorme risque sur ce tâcle par derrière dans les pieds d'Haaland. L'arbitre de ce Manchester City - Naples ne siffle rien. La VAR pourrait intervenir.

21:18 - Donnarumma se signale ! (17') L'ancien portier parisien réalise sa première parade du soir dans ce Manchester City - Naples. La tête de Beukema est parfaitement repoussée par Donnarumma qui sauve son équipe.

21:16 - La possession pour City (16') Ce n'est pas vraiment une surprise mais Manchester City a 74% de possession face à Naples après la fin du premier quart d'heure. Cette possession est bien stérile jusqu'ici.

21:15 - Haaland s'impose de la tête (15') Sur le corner, Haaland monte le plus haut dans la surface mais sa tête ne trouve pas le cadre.

21:15 - Un centre contré (15') Doku provoque, de nouveau, sur son côté mais Politano suit bien et dévie en corner.

21:14 - Une entame poussive (13') Les hommes de Pep Guardiola commettent beaucoup de petites fautes techniques qui empêchent pour le moment d'inquiéter réellement la défense de Naples.

21:12 - La belle sortie de balle (12') Prise de risque payante pour le Napoli qui sort le ballon avec beaucoup de classe et de sang-froid.

21:10 - Holjund boitille (10') Le joueur prêté par Manchester United s'est fait mal sur ce coup et boite. L'arbitre s'enquérit de l'état de santé du Danois.

21:09 - Le premier arrêt ! (9') Enfin une prise d'initiative dans ce Manchester City - Naples. Reijnders s'approche et frappe sous la barre mais Milinkovic-Savic dévie en corner.

21:07 - Un petit rythme (7') Ces premières minutes de Manchester City - Naples sont réservées, pour le moment, à un round d'observation. Les deux équipes ne prennent pas beaucoup de risques.

21:06 - Un coup de sifflet (6') L'arbitre de ce Manchester City - Naples intervient après une faute de Doku qui a manqué de lucidité sur ce contre mancunien. Les Napolitains s'étaient largement découverts.

21:04 - Dias écrase (5') L'international portugais arrive lancé et prend sa chance en première intention mais sa tentative finit très loin du cadre.

21:04 - Les Cityzens ont le ballon (4') Les hommes d'Antonio Conte sont très bas dans ce début de Manchester City - Naples.