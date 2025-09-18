Manchester City - Naples : le grand retour de De Bruyne en Angleterre

Manchester City reçoit Naples ce jeudi à l'occasion de la première journée de la Ligue des champions. Un énorme choc qui marquera aussi le grand retour de Kévin De Bruyne à Manchester.

Coup d'envoi de la saison de Ligue des champions pour un Manchester City en perte de vitesse. Les hommes de Pep Guardiola n'ont plus leur domination d'antan et débutent une nouvelle campagne européenne avec une confiance quasi nulle. Avec deux défaites en quatre matchs depuis le début de la saison, les Skyblues ont retrouvé légèrement le sourire le week-end dernier lors de la large victoire face à Manchester United (3-0).

En face, le Napoli ne manque pas de confiance. Le club italien ne fait que gagner depuis le début de la saison. Trois matchs et trois victoires pour les Napolitains qui impriment un joli rythme en tête du classement de la Serie A. Mais la Ligue des champions est une toute autre compétition et ce déplacement à Manchester est un vrai premier test cette saison pour les joueurs d'Antonio Conte.

A quelle heure débute le match Manchester City - Naples ?

Manchester City - Naples débutera à 21h ce jeudi. La rencontre se déroulera à l'Etihad Stadium de Manchester.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Manchester City - Naples ?

Manchester City - Naples sera diffusé sur Canal+Live 2. L'Allemand Felix Zwayer sera au sifflet de ce choc de la première journée de Ligue des champions.

Quelle diffusion streaming pour le match Manchester City - Naples ?

Seul MyCanal proposera une diffusion streaming de ce Manchester City - Naples. Il faut disposer d'un abonnement pour avoir accès au contenu.

Quelles compostions probables pour Manchester City - Naples ?

Pep Guardiola doit faire face à plusieurs pépins. Le technicien mancunien ne peut pas compter sur Aït-Nouri ou encore Cherki, tous deux blessés. Marmoush et Stones manqueront aussi à l'appel. En revanche, Gianluigi Donnarumma, ancien gardien du PSG, devrait découvrir la Ligue des champions avec sa nouvelle équipe. Le XI probable de Manchester City : Donnarumma - Khusanov, Aké, Dias, Gvardiol - Silva, Rodri, Foden, Reijnders - Haaland, Doku.

En face, Lukaku et Rrahmani ne seront pas du déplacement en Angleterre. Mais Antonio Conte pourra compter sur son maitre à jouer Kévin De Bruyne qui vient de quitter Manchester City cet été. L'international belge devrait vivre une soirée forte en émotions. Le XI probable des Napolitains : Meret - Olivera, Buongiorno, Di Lorenzo, Beukema - De Bruyne, Lobotka, Anguissa, McTominay - Politano, Höjlund.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Manchester City - Naples ?

Betclic : Manchester City 1,62 / Nul 4 / Naples 5

Unibet : Manchester City 1,62 / Nul 4,05 / Naples 5,25

Winamax : Manchester City 1,62 / Nul 4 / Naples 5