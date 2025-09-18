Le nouveau Messi et Yamal est arrivé, il a déjà marqué 189 buts avec le Barça

Le FC Barcelone a déjà une nouvelle pépite qui enchaîne les performances stratosphériques.

La Masia, terre de formation du FC Barcelone, a l'habitude de sortir des jeunes pépites. On peut citer une pléiade de stars comme Xavi, Andrés Iniesta, Carles Puyol, Gerard Piqué, Sergio Busquets ou encore David Villa et plus récemment, bien évidemment, la méga star Lamine Yamal.

Mais un nouveau talent est en train d'émerger en Catalogne. Un jeune attaquant de 11 ans, bat des records de buts dans le centre de formation du FC Barcelone. Destiny Kosiso Ejiofor John enchaîne les performances et est protégé depuis déjà quelques années par la structure barcelonaise.

Le prodige de la Masia a marqué 87 buts en 22 matchs avec les U-10 et 58 buts en 30 matchs avec les U-11 . Dans l'équipe U12, Destiny Kosiso, né en 2014 , a marqué 31 buts en 14 matchs et commence déjà à être comparé à Leo Messi et Lamine Yamal et ce n'est pas encore terminé. Selon certaines informations provenant d'Angleterre, on rapporte que le célèbre agent Pini Zahavi, qui gère Lewandowski et Hansi Flick au Barça, a déjà pris le contrôle de la carrière de Destini Kosiso. Pour la petite histoire, l'attaquant est le fils de l'ancien footballeur nigérian Ejike Paschal.