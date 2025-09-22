"Je suis très amoureuse" : Lamine Yamal est en couple, qui est sa compagne Nicki Nicole ?

La star du FC Barcelone n'est plus un cœur à prendre et son couple a même fait polémique.

Elle est "très amoureuse". Après les polémiques liées à l'âge de Lamine Yamal, c'est désormais un jeune homme de 18 ans, libre de ses droits, qui s'affiche en coupe avec la star argentine Nicki Nicole. La musicienne de 25 ans est en couple avec la star blaugrana depuis qu'il a fêté ses 18 ans en juillet dernier. Nicole était parmi les invités à une fête grandiose (et polémique) organisée par l'international espagnol. Un lieu de fête qui a rapproché les deux.

La jeune femme était présente pour un événement Desigual afin de présenter sa nouvelle collection "Studio ". Interrogée sur son nouveau partenaire, la Sud-Américaine a déclaré aux journalistes : " Je suis très amoureuse, très heureuse, très comblée." Nicki Nicole a ensuite révélé que Yamal et sa collègue chanteuse Rosalia lui avaient "appris à dire t'estimo (Je t'aime) en catalan". Elle a ajouté que "plaisir, sincérité et affection" sont les éléments qu'elle recherche dans une relation.

Il y a quelques jours lors du rassemblement de la sélection espagnole, le coéquipier de Yamal, Nico Williams, a plaisanté en voyant l'international fixer l'image de l'écran de verrouillage de son téléphone : " Pourquoi souris-tu, mon pote ? Pourquoi souris-tu à ton téléphone, mon pote ? Mon garçon est amoureux !" De quoi éteindre les polémiques car le journal Marca avait assuré que le couple s'était séparé seulement 13 jours après avoir officialisé sa relation en arrêtant mutuellement de se suivre sur les réseaux sociaux.