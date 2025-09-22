Le palmarès du Ballon d'or et les vainqueurs français
Le Ballon d'or est le plus beau trophée individuel pour un footballeur, découvrez le palmarès complet.
Remporter une Coupe du monde, une Ligue des champions, un Euro, un championnat, une coupe nationale... Oui, mais le Ballon d'or, c'est autre chose. Si certains trophées collectifs font entrer un joueur dans une autre dimension comme le Mondial, ce trophée individuel dans un sport collectif est très important et est un graal absolu. En attendant peut être le sacre de Ousmane Dembélé ce lundi 22 septembre 2025, cinq Français ont déjà remporté le Ballon d'or, Michel Platini en ayant le plus
Le palmarès des Français
- 1958 : Raymond Kopa.
- 1983 : Michel Platini.
- 1984 : Michel Platini.
- 1985 : Michel Platini.
- 1991 : Jean-Pierre Papin.
- 1998 : Zinédine Zidane.
- 2022 : Karim Benzema
Le palmarès complet du ballon d'or masculin
2024
- Rodri
- 2nd : Vinicius Jr
- 3ème : Jude Bellingham
2023
- Lionel Messi
- 2nd : Erling Haaland
- 3ème : Kylian Mbappé
2022
- Karim Benzema
- 2nd : Sadio Mané
- 3ème : Kevin De Bruyne
2021
- Lionel Messi
- 2nd : Robert Lewandowski
- 3ème : Jorginho
2019
- Lionel Messi
- 2nd : Virgil van Dijk
- 3ème : Cristiano Ronaldo
2018
- Luka Modric
- 2nd : Cristiano Ronaldo
- 3ème : Antoine Griezmann
2017
- Cristiano Ronaldo
- 2nd : Lionel Messi
- 3ème : Neymar
2016
- Cristiano Ronaldo
- 2nd : Lionel Messi
- 3ème : Antoine Griezmann
2015
- Lionel Messi
- 2nd : Cristiano Ronaldo
- 3ème : Neymar
2014
- Cristiano Ronaldo
- 2nd : Lionel Messi
- 3ème : Manuel Neuer
2013
- Cristiano Ronaldo
- 2nd : Lionel Messi
- 3ème : Franck Ribéry
2012
- Lionel Messi
- 2nd : Cristiano Ronaldo
- 3ème : Andrés Iniesta
2011
- Lionel Messi
- 2nd : Cristiano Ronaldo
- 3ème : Xavi Hernández
2010
- Lionel Messi
- 2nd : Andrés Iniesta
- 3ème : Xavi Hernández
2009
- Lionel Messi
- 2nd : Cristiano Ronaldo
- 3ème : Xavi Hernández
2008
- Cristiano Ronaldo
- 2nd : Lionel Messi
- 3ème : Fernando Torres
2007
- Kaká
- 2nd : Cristiano Ronaldo
- 3ème : Lionel Messi
2006
- Fabio Cannavaro
- 2nd : Gianluigi Buffon
- 3ème : Thierry Henry
2005
- Ronaldinho
- 2nd : Frank Lampard
- 3ème : Steven Gerrard
2004
- Andriy Chevtchenko
- 2nd : Deco
- 3ème : Ronaldinho
2003
- Pavel Nedved
- 2nd : Thierry Henry
- 3ème : Paolo Maldini
2002
- Ronaldo
- 2nd : Roberto Carlos
- 3ème : Oliver Kahn
2001
- Michael Owen
- 2nd : Raúl González
- 3ème : Oliver Kahn
2000
- Luis Figo
- 2nd : Zinédine Zidane
- 3ème : Andriy Chevtchenko
1999
- Rivaldo
- 2nd : David Beckham
- 3ème : Andriy Chevtchenko
1998
- Zinedine Zidane
- 2nd : Davor Suker
- 3ème : Ronaldo
1997
- Ronaldo
- 2nd : Predrag Mijatovic
- 3ème : Zinédine Zidane
1996
- Matthias Sammer
- 2nd : Ronaldo
- 3ème : Alan Shearer
1995
- George Weah
- 2nd : Jürgen Klinsmann
- 3ème : Jari Litmanen
1994
- Hristo Stoichkov
- 2nd : Roberto Baggio
- 3ème : Paolo Maldini
1993
- Roberto Baggio
- 2nd : Dennis Bergkamp
- 3ème : Éric Cantona
1992
- Marco van Basten
- 2nd : Hristo Stoitchov
- 3ème : Dennis Bergkamp
1991
- Jean-Pierre Papin
- 2nd : Dejan Savicevic/Darko Pancev/Lothar Matthäus
1990
- Lothar Matthäus
- 2nd : Salvatore Schillaci
- 3ème : Andreas Brehme
1989
- Marco van Basten
- 2nd : Franco Baresi
- 3ème : Frank Rijkaard
1988
- Marco van Basten
- 2nd : Ruud Gullit
- 3ème : Frank Rijkaard
1987
- Ruud Gullit
- 2nd : Paulo Futre
- 3ème : Emilio Butragueño
1986
- Igor Belanov
- 2nd : Gary Lineker
- 3ème : Emilio Butragueño
1985
- Michel Platini
- 2nd : Preben Eljaer Larsen
- 3ème : Bernd Schuster
1984
- Michel Platini
- 2nd : Jean Tigana
- 3ème : Preben Elkjaer Larsen
1983
- Michel Platini
- 2nd : Kenny Dalglish
- 3ème : Allan Simonsen
1982
- Paolo Rossi
- 2nd : Alain Giresse/Zbigniew Boniek
1981
- Karl-Heinz Rummenigge
- 2nd : Paul Breitner
- 3ème : Bernd Schuster
1980
- Karl-Heinz Rummenigge
- 2nd : Bernd Schuster/Michel Platini
1979
- Kevin Keegan
- 2nd : Karl-Heinz Rummenigge
- 3ème : Ruud Krol
1978
- Kevin Keegan
- 2nd : Hans Krankl
- 3ème : Rob Rensenbrink
1977
- Allan Simonsen
- 2nd : Kevin Keegan
- 3ème : Michel Platini
1976
- Franz Beckenbauer
- 2nd : Rob Rensenbrink
- 3ème : Ivo Viktor
1975
- Oleg Blokhine
- 2nd : Franz Keckenbauer
- 3ème : Johan Crujff
1974
- Johan Cruyff
- 2nd : Franz Beckenbauer
- 3ème : Kazimierz Deyna
1973
- Johan Cruyff
- 2nd : Dino Zoff
- 3ème : Gerd Müller
1972
- Franz Beckenbauer
- 2nd : Gerd Müller
- 3ème : Günter Netzer
1971
- Johan Cruyff
- 2nd : Alessandro Mazzola
- 3ème : George Best
1970
- Gerd Müller
- 2nd : Bobby Moore
- 3ème : Luigi Riva
1969
- Gianni Rivera
- 2nd : Luigi Riva
- 3ème : Gerd Müller
1968
- George Best
- 2nd : Bobby Charlton
- 3ème : Dragan Dzajic
1967
- Flórián Albert
- 2nd : Bobby Charlton
- 3ème : Jimmy Johnstone
1966
- Bobby Charlton
- 2nd : Eusébio
- 3ème : Franz Beckenbauer
1965
- Eusébio
- 2nd : Giacinto Facchetti
- 3ème : Luis Suárez
1964
- Denis Law
- 2nd : Luis Suárez
- 3ème : Amancio
1963
- Lev Yachine
- 2nd : Gianni Rivera
- 3ème : Jimmy Greaves
1962
- Josef Masopust
- 2nd : Eusébio
- 3ème : Karl-Heinz Schnellinger
1961
- Omar Sivori
- 2nd : Luis Suárez
- 3ème : Johnny Haynes
1960
- Luis Suárez
- 2nd : Ferenc Puskás
- 3ème : Uwe Seeler
1959
- Alfredo Di Stéfano
- 2nd : Raymond Kopa
- 3ème : John Charles
1958
- Raymond Kopa
- 2nd : Helmut Rahn
- 3ème : Just Fontaine
1957
- Alfredo Di Stéfano
- 2nd : Billy Wright
- 3ème : Duncan Edwards
1956
- Stanley Matthews
- 2nd : Alfredo Di Stéfano
- 3ème : Raymond Kopa