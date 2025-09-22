Le palmarès du Ballon d'or et les vainqueurs français

Florian Gregoire

Le palmarès du Ballon d'or et les vainqueurs français Le Ballon d'or est le plus beau trophée individuel pour un footballeur, découvrez le palmarès complet.

Remporter une Coupe du monde, une Ligue des champions, un Euro, un championnat, une coupe nationale... Oui, mais le Ballon d'or, c'est autre chose. Si certains trophées collectifs font entrer un joueur dans une autre dimension comme le Mondial, ce trophée individuel dans un sport collectif est très important et est un graal absolu. En attendant peut être le sacre de Ousmane Dembélé ce lundi 22 septembre 2025, cinq Français ont déjà remporté le Ballon d'or, Michel Platini en ayant le plus

Le palmarès des Français

  • 1958 : Raymond Kopa.
  • 1983 : Michel Platini.
  • 1984 : Michel Platini.
  • 1985 : Michel Platini.
  • 1991 : Jean-Pierre Papin.
  • 1998 : Zinédine Zidane.
  • 2022 : Karim Benzema

Le palmarès complet du ballon d'or masculin

2024

  • Rodri
  • 2nd : Vinicius Jr
  • 3ème : Jude Bellingham

2023

  • Lionel Messi
  • 2nd : Erling Haaland
  • 3ème : Kylian Mbappé

2022

  • Karim Benzema
  • 2nd : Sadio Mané
  • 3ème : Kevin De Bruyne

2021

  • Lionel Messi
  • 2nd : Robert Lewandowski
  • 3ème : Jorginho

2019

  • Lionel Messi
  • 2nd : Virgil van Dijk
  • 3ème : Cristiano Ronaldo

2018

  • Luka Modric
  • 2nd : Cristiano Ronaldo
  • 3ème : Antoine Griezmann

2017

  • Cristiano Ronaldo
  • 2nd : Lionel Messi
  • 3ème : Neymar

2016

  • Cristiano Ronaldo
  • 2nd : Lionel Messi
  • 3ème : Antoine Griezmann

2015

  •  Lionel Messi
  • 2nd : Cristiano Ronaldo
  • 3ème : Neymar

2014

  •  Cristiano Ronaldo
  • 2nd : Lionel Messi
  • 3ème : Manuel Neuer

2013

  •  Cristiano Ronaldo
  • 2nd : Lionel Messi
  • 3ème : Franck Ribéry

2012

  •  Lionel Messi
  • 2nd : Cristiano Ronaldo
  • 3ème : Andrés Iniesta

2011

  •  Lionel Messi
  • 2nd : Cristiano Ronaldo
  • 3ème : Xavi Hernández

2010

  •  Lionel Messi
  • 2nd : Andrés Iniesta
  • 3ème : Xavi Hernández

2009

  •  Lionel Messi
  • 2nd : Cristiano Ronaldo
  • 3ème : Xavi Hernández

2008

  •  Cristiano Ronaldo
  • 2nd : Lionel Messi
  • 3ème : Fernando Torres

2007

  •  Kaká
  • 2nd : Cristiano Ronaldo
  • 3ème : Lionel Messi

2006

  •  Fabio Cannavaro
  • 2nd : Gianluigi Buffon
  • 3ème : Thierry Henry

2005

  •  Ronaldinho
  • 2nd : Frank Lampard
  • 3ème : Steven Gerrard

2004

  •  Andriy Chevtchenko
  • 2nd : Deco
  • 3ème : Ronaldinho

2003

  •  Pavel Nedved
  • 2nd : Thierry Henry
  • 3ème : Paolo Maldini

2002

  •  Ronaldo
  • 2nd : Roberto Carlos
  • 3ème : Oliver Kahn

2001

  •  Michael Owen
  • 2nd : Raúl González
  • 3ème : Oliver Kahn

2000

  •  Luis Figo
  • 2nd : Zinédine Zidane
  • 3ème : Andriy Chevtchenko

1999

  •  Rivaldo
  • 2nd : David Beckham
  • 3ème : Andriy Chevtchenko

1998

  •  Zinedine Zidane
  • 2nd : Davor Suker
  • 3ème : Ronaldo

1997

  •  Ronaldo
  • 2nd : Predrag Mijatovic
  • 3ème : Zinédine Zidane

1996

  •  Matthias Sammer
  • 2nd : Ronaldo
  • 3ème : Alan Shearer

1995

  •  George Weah
  • 2nd : Jürgen Klinsmann
  • 3ème : Jari Litmanen

1994

  •  Hristo Stoichkov
  • 2nd : Roberto Baggio
  • 3ème : Paolo Maldini

1993

  •  Roberto Baggio
  • 2nd : Dennis Bergkamp
  • 3ème : Éric Cantona

1992

  •  Marco van Basten
  • 2nd : Hristo Stoitchov
  • 3ème : Dennis Bergkamp

1991

  •  Jean-Pierre Papin
  • 2nd : Dejan Savicevic/Darko Pancev/Lothar Matthäus

1990

  •  Lothar Matthäus
  • 2nd : Salvatore Schillaci
  • 3ème : Andreas Brehme

1989

  •  Marco van Basten
  • 2nd : Franco Baresi
  • 3ème : Frank Rijkaard

1988

  •  Marco van Basten
  • 2nd : Ruud Gullit
  • 3ème : Frank Rijkaard

1987

  •  Ruud Gullit
  • 2nd : Paulo Futre
  • 3ème : Emilio Butragueño

1986

  •  Igor Belanov
  • 2nd : Gary Lineker
  • 3ème : Emilio Butragueño

1985

  •  Michel Platini
  • 2nd : Preben Eljaer Larsen
  • 3ème : Bernd Schuster

1984

  •  Michel Platini
  • 2nd : Jean Tigana
  • 3ème : Preben Elkjaer Larsen

1983

  •  Michel Platini
  • 2nd : Kenny Dalglish
  • 3ème : Allan Simonsen

1982

  •  Paolo Rossi
  • 2nd : Alain Giresse/Zbigniew Boniek

1981

  •  Karl-Heinz Rummenigge
  • 2nd : Paul Breitner
  • 3ème : Bernd Schuster

1980

  •  Karl-Heinz Rummenigge
  • 2nd : Bernd Schuster/Michel Platini

1979

  •  Kevin Keegan
  • 2nd : Karl-Heinz Rummenigge
  • 3ème : Ruud Krol

1978

  •  Kevin Keegan
  • 2nd : Hans Krankl
  • 3ème : Rob Rensenbrink

1977

  •  Allan Simonsen
  • 2nd : Kevin Keegan
  • 3ème : Michel Platini

1976

  •  Franz Beckenbauer
  • 2nd : Rob Rensenbrink
  • 3ème : Ivo Viktor

1975

  •  Oleg Blokhine
  • 2nd : Franz Keckenbauer
  • 3ème : Johan Crujff

1974

  •  Johan Cruyff
  • 2nd : Franz Beckenbauer
  • 3ème : Kazimierz Deyna

1973

  •  Johan Cruyff
  • 2nd : Dino Zoff
  • 3ème : Gerd Müller

1972

  •  Franz Beckenbauer
  • 2nd : Gerd Müller
  • 3ème : Günter Netzer

1971

  •  Johan Cruyff
  • 2nd : Alessandro Mazzola
  • 3ème : George Best

1970

  •  Gerd Müller
  • 2nd : Bobby Moore
  • 3ème : Luigi Riva

1969

  •  Gianni Rivera
  • 2nd : Luigi Riva
  • 3ème : Gerd Müller

1968

  •  George Best
  • 2nd : Bobby Charlton
  • 3ème : Dragan Dzajic

1967

  •  Flórián Albert
  • 2nd : Bobby Charlton
  • 3ème : Jimmy Johnstone

1966

  •  Bobby Charlton
  • 2nd : Eusébio
  • 3ème : Franz Beckenbauer

1965

  •  Eusébio
  • 2nd : Giacinto Facchetti
  • 3ème : Luis Suárez

1964

  •  Denis Law
  • 2nd : Luis Suárez
  • 3ème : Amancio

1963

  •  Lev Yachine
  • 2nd : Gianni Rivera
  • 3ème : Jimmy Greaves

1962

  •  Josef Masopust
  • 2nd : Eusébio
  • 3ème : Karl-Heinz Schnellinger

1961

  •  Omar Sivori
  • 2nd : Luis Suárez
  • 3ème : Johnny Haynes

1960

  •  Luis Suárez
  • 2nd : Ferenc Puskás
  • 3ème : Uwe Seeler

1959

  •  Alfredo Di Stéfano
  • 2nd : Raymond Kopa
  • 3ème : John Charles

1958

  •  Raymond Kopa
  • 2nd : Helmut Rahn
  • 3ème : Just Fontaine

1957

  •  Alfredo Di Stéfano
  • 2nd : Billy Wright
  • 3ème : Duncan Edwards

1956

  •  Stanley Matthews
  • 2nd : Alfredo Di Stéfano
  • 3ème : Raymond Kopa