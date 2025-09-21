Ballon d'or 2025 : heure et chaîne TV de la cérémonie

La cérémonie du Ballon d'or se déroule ce lundi 22 septembre à Paris.

Le Ballon d'or est le trophée incontournable du football et un Graal absolu pour de nombreux acteurs. Une fois n'est pas coutume, les spéculations sont nombreuses autour du futur vainqueur. Dembélé, Yamal ? Ou peut être une "surprise" avec Hakimi, Vitinha ou encore l'autre joueur du Barça, Raphinha.

Pour suivre la cérémonie, il faudra se présenter sur la chaîne L'Equipe très tôt dans l'après midi avec plusieurs émissions autour du Ballon d'or et le début du classement dévoilé avant la grande soirée au théâtre du Chatelet à Paris. La cérémonie officielle débutera autour de 19h30 avec le traditionnel tapis rouge et toutes les stars du ballon rond qui vont défiler. Le show, toujours animé notamment par Didier Drogba, débutera officiellement à 21h. Plusieurs trophées seront remis :

Ballon d'Or masculin

Ballon d'Or féminin

Trophée Kopa masculin (meilleur jeune joueur)

Trophée Kopa féminin (meilleure jeune joueuse)

Trophée Yachine masculin (meilleur gardien)

Trophée Yachine féminin (meilleure gardienne)

Trophée Cruyff masculin (meilleur entraîneur d'une équipe masculine)

Trophée Cruyff féminin (meilleur entraîneur d'une équipe féminine)

Meilleur club masculin

Meilleur club féminin

Trophée Gerd Müller masculin (meilleur buteur)

Trophée Gerd Müller féminin (meilleure buteuse)

Prix Socrates (engagement social mixte)

Sur quelle chaîne suivre le Ballon d'or ?

Le Ballon d'or sera à suivre en direct et en exclusivité sur la chaîne L'Equipe.

À quelle heure suivre la cérémonie ?

La journée débutera dès le début d'après-midi sur la chaîne L'Equipe, mais la cérémonie officielle, avec le tapis rouge, débutera à 19h30.