Real Madrid - Espanyol : Mbappé encore brillant, le Real toujours leader

Le Real Madrid continue son cavalier seul en tête de la Liga. Ce samedi, les Merengue ont pris le dessus sur l'Espanyol (2-0) grâce à deux jolies buts de Militao et Mbappé.

En direct

18:12 - CINQUIEME VICTOIRE DE REAL (2-0) Sans vraiment briller mais tout en restant sereins, le Real a su s'imposer face à l'Espanyol grâce à deux exploits individuels de Miltao et Mbappé. Les Merengue mettent la pression sur ses poursuivants au classement

18:08 - 89' -Retour de Camavinga Eduardo Camavinga fait son apparition sur le terrain à la place Tchouanémi alors que Bellingham remplace Mbappé

18:08 - 5 minutes du temps additionnel Il y aura cinq minutes du temps additionnel dans cette seconde période entre le Real et l'Espanyol

18:05 - 87' - Mauvais centre de Valverde Federico Valverde centre dans la surface, mais il est intercepté par la défense.

18:02 - 85' - Sortie de Roberto Le meilleur joueur d'Espanyol, Roberto seul, il est remplacé par Marc Roca

17:56 - 78' - Changement madrilènes Entrées de Brahim Diaz et Rodrygo à la place de Vinicius Junior et Mastantuono du côté de Real

17:52 - 75' - Mastantuono averti L'arbitre de la rencontre adresse un carton jaune pour Mastantuono pour un pied sur Romero

17:49 - 72' - Frappe cadrée de Vinicius Encore une jolie frappe cadrée de Vinicius mais Dmitrovic sort le ballon en corner

17:45 - 67' - Roberto tente un lob Belle action individuelle de Roberto mais sa tentative de lob est écartée par Courtois en corner

17:45 - 66' - Tir de Militao Encore un tir du défenseur Brésilien, cette fois ça passe hors cadre largement

17:44 - 64' - Vinicius touche le poteau Sur une action confuse dans la surface, Vinicius hérite d'un ballon sur le côté gauche et tente sa chance mais touche le poteau

17:38 - 60' - Entrée de Güler Sortie de Gonzalo Garcia, invisible aujourd'hui et entrée d'Arda Güler

17:33 - 57' - Asencio au sol Touché au tibia, le défenseur madrilène reste au sol et bénéficie des soins

17:29 - 52' - Mbappé tout près du doublé Bien servi par une louche de Mastantuono dans la surface, Mbappé tente de lober Dmitrovic mais le ballon passe juste au dessus du cadre