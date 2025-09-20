Real Madrid - Espanyol : une défense madrilène décimée

Seul leader de la Liga après 4 journées, le Real Madrid accueille ce samedi à Bernabeu l'une des équipes en forme de ce début de saison, l'Espanyol Barcelone.

Avant d'accueillir une surprenante équipe d'Espanyol, la staff madrilène a appris l'absence prolongée de Trent Alexander-Arnold. Une tuile dont Xabi Alonso se serait bien passé, touché aux ischio-jambiers mardi face à l'OM en Ligue des champions, le défenseur anglais sera absent six à huit semaines. Une perte de taille pour le Real Madrid, qui voit son couloir droit amputé de l'un de ses joueurs les plus influents depuis son arrivée cet été. Le latéral anglais, déjà parfaitement intégré au système madrilène, apportait autant par sa qualité de centre que par sa vision du jeu. Son absence oblige Alonso à revoir ses plans alors que débute une période dense, et c'est Dani Carvajal qui devrait assurer l'intérim face à l'Espanyol Barcelone. Mais le technicien espagnol doit composer avec d'autres absences notables. Ferland Mendy et Antonio Rüdiger restent indisponibles, tandis que Dean Huijsen est suspendu.

Mastantuono titulaire ?

Malgré ces coups du sort, le Real Madrid se présente en leader solide pour cette 5ᵉ journée de Liga. Les Merengue ont enchaîné quatre victoires en autant de matchs de championnat, contre Osasuna, Oviedo, Majorque et la Real Sociedad, et comptent déjà 12 points. Leur succès contre la Real Sociedad le week-end dernier (2-1) a été suivi d'une entrée réussie en Ligue des champions, face à Marseille (2-1), confirmant la dynamique positive sous les ordres de Xabi Alonso. L'entraîneur basque n'a pas tardé à imposer son style et ses choix, et le groupe semble réceptif, même si certaines victoires se sont obtenues dans la difficulté.

Kylian Mbappé reste l'homme providentiel du Real. L'attaquant français affiche six buts en cinq rencontres depuis le début de saison et a déjà atteint la barre des 50 réalisations sous le maillot madrilène en seulement 64 matchs. Autour de lui, Vinicius Junior devrait retrouver une place de titulaire sur l'aile gauche, tandis que le jeune Franco Mastantuono, impressionnant depuis août, devrait occuper le flanc droit. Güler est également pressenti pour animer l'attaque, ce qui reléguerait Rodrygo sur le banc. Enfin, Jude Bellingham et Eduardo Camavinga sont de retour de blessure et pourraient entrer en jeu en seconde période.

Espanyol peut déloger le Real en tête

L'Espanyol Barcelone n'arrive pas à Santiago-Bernabéu en victime expiatoire. Troisième du classement avec 10 points en quatre matchs, le club catalan est l'une des bonnes surprises de ce début de saison. Après une victoire inaugurale face à l'Atlético Madrid (2-1), les Periquitos ont enchaîné un nul accroché contre la Real Sociedad (2-2) puis deux succès contre Osasuna et Majorque. L'équipe de Manolo Gonzalez n'a plus gagné à Madrid depuis 1996, mais elle peut nourrir de réelles ambitions, d'autant que sa victoire contre le Real en février dernier (1-0) reste dans toutes les mémoires. Un succès samedi propulserait l'Espanyol en tête du championnat, une première après 5 journées depuis 29 ans.

Mais le défi s'annonce relevé pour les visiteurs. Outre l'absence de Brian Olivan (mollet) et l'incertitude autour de Jose Gragera (musculaire), les Catalans devront se passer de Pere Milla, suspendu après son carton rouge contre Majorque. L'attaquant, déjà auteur de trois buts cette saison, est un élément clé du dispositif offensif. Sa place devrait revenir à Kike Garcia, qui formera le duo d'attaque avec Roberto Fernandez. L'Espanyol s'appuiera aussi sur sa solidité collective et sur l'énergie de ses jeunes milieux pour tenter de faire déjouer un Real Madrid diminué mais toujours redoutable.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La rencontre entre la Real Madrid et l'Espanyol Barcelone qui sera dirigée par Martinez Munuera aura lieu ce samedi à 16h15 au stade Santiago Bernabeu.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Real Madrid - Espanyol Barcelone ?

Cette rencontre de la cinquième journée de Liga sera diffusée sur Bein Sports 2.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Pour visionner le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme Bein Connect.

Les compositions possibles de départ

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao, Asencio, Carreras - Valverde, Tchouameni, Mastantuono, Guler -Vinicius, Mbappe

Espanyol Barcelone : Dmitrovic - El Hilali, Calero, Cabrera, Romero - Dolan, Lozano, Gonzalez de Zarate, Puado - K Garcia, Fernandez

