Barcelone - Getafe : les blaugrana n'ont pas le temps de souffler

Barcelone reçoit Getafe ce dimanche pour la 5e journée de Liga, avec l'objectif de rester dans le sillage du Real Madrid, leader invaincu.

Fraîchement victorieux sur la pelouse de Newcastle en Ligue des champions, le FC Barcelone retrouve ce dimanche soir le championnat d'Espagne avec la réception de Getafe lors de la 5e journée. Les Catalans abordent ce rendez-vous avec confiance mais aussi avec une certaine prudence, la Liga ne permet pas de faux pas en ce début de saison, puisque le Real Madrid a déjà signé cinq victoires en cinq matchs. Les hommes d'Hansi Flick comptent dix points au classement, grâce à trois succès et un nul, et ils veulent confirmer leur solidité. Jeudi dernier à St James' Park, Marcus Rashford s'est offert un doublé pour son nouveau club, prouvant qu'il s'intègre rapidement dans un collectif qui aspire à tout gagner.

Un calendrier dense pour les Catalans

Le Barça a affiché toute sa puissance offensive face à Valence le week-end dernier (6-0), mais il lui faudra rester vigilant contre une équipe de Getafe accrocheuse et en pleine confiance. La rencontre se disputera une nouvelle fois au stade Johan Cruyff, d'une capacité de seulement 6 000 places, en attendant la réouverture du Camp Nou toujours en travaux. Ce terrain provisoire a déjà porté bonheur aux Catalans, et Flick espère y voir son équipe poursuivre son excellent départ de saison. Le calendrier s'annonce cependant dense, d'ici la trêve internationale d'octobre, Barcelone affrontera Getafe, Oviedo, la Real Sociedad et Séville en championnat, sans oublier un choc très attendu contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

De son côté, Getafe arrive avec des arguments. Les Madrilènes de José Bordalás n'ont plus joué depuis le 13 septembre, date d'un succès 2-0 face à l'Oviedo, et devraient donc présenter davantage de fraîcheur physique que leur adversaire. Leur entame de saison est prometteuse avec trois victoires en quatre rencontres, pour un total de neuf points qui les place à la quatrième place du classement. La seule défaite est intervenue à Valence, mais le groupe affiche une belle progression par rapport à l'exercice précédent, terminé à la 13e place. Avec une organisation solide et des individualités en forme, Getafe se présente au Johan Cruyff Stadium avec l'ambition de surprendre.

Yamal ménagé encore une fois ?

Historiquement, la tâche s'annonce compliquée, Getafe n'a battu Barcelone qu'à quatre reprises dans son histoire, la dernière victoire remontant à octobre 2020. Les Azulones n'ont en revanche jamais réussi à s'imposer en déplacement face aux Blaugrana. Le fait que la rencontre ne se dispute pas au Camp Nou pourrait toutefois leur donner une légère lueur d'espoir. Côté catalan, plusieurs absences pèsent. Ter Stegen, Alejandro Baldé et Gavi sont toujours indisponibles, tandis que Lamine Yamal reste incertain en raison d'un souci à l'aine. Pau Cubarsí, touché au genou contre Newcastle, devrait être ménagé. Dani Olmo et Ferran Torres pourraient intégrer le onze de départ, alors que Rashford, fort de son doublé européen, devrait conserver sa place.

En face, Getafe peut compter sur un effectif presque au complet. Juanmi reste incertain, mais Adrian Liso, déjà auteur de trois buts cette saison, sera bien là aux côtés de Borja Mayoral en attaque. Luis Milla, très inspiré depuis le début de la saison avec quatre passes décisives en quatre matchs, sera aussi un élément clé au milieu de terrain, épaulé par Mario Martin. Avec leur solidité défensive et leur efficacité offensive, les Azulones espèrent bousculer une équipe barcelonaise qui vise la victoire pour rester dans la roue du Real Madrid. Ce duel entre un Barça favori mais diminué et un Getafe en confiance promet un affrontement disputé.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La rencontre entre le FC Barcelone et Getafe aura lieu ce dimanche à 21h au stade Johan Cruyff.

Sur quelle chaîne TV est diffusé FC Barcelone - Getafe?

Cette rencontre de la cinquième journée de Liga sera diffusée sur Bein Sports 1.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Pour visionner le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme Bein Connect.

Les compositions possibles de départ

Barcelone: J Garcia - Kounde, E Garcia, Araujo, Martin - De Jong, Pedri; Raphinha, Olmo, Rashford - Ferran Torres

Getafe : Soria; Dakonam, Abqar, Duarte; Femenia, Martin, Milla, Arambarri, Rico; Mayoral, Liso

Les différentes côtes

Le FC Barcelone sera largement favori de ce duel face à Getafe.

