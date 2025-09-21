Barcelone - Getafe : les Catalans balayent Getafe et restent au contact du Real, le résumé
Grâce notamment à un doublé de Ferran Torres, le Barça s'est imposé face à Getafe lors de la 5ème journée de Liga (3-0). Les Catalans toujours aussi brillants offensivement malgré l'absence Yamal restent au contact de Real au classement.
23:09 - Bonne fin de soirée à tous et à toutes!
Merci à vous d'avoir suivi cette rencontre avec nous, on se retrouve très bientôt sur notre site pour d'autres échéances
FULL TIME ???? pic.twitter.com/ZTlFj34PhI— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 21, 2025
23:06 - Le résumé, le tarif maison pour Barça
Face à l’une des équipes les plus accrocheuses de ce début de saison et toujours privés de leur pépite Lamine Yamal, les Blaugrana n’ont pas eu besoin de forcer leur talent pour dominer Getafe. Peu prolifiques en occasions franches, ils ont tout de même ouvert le score grâce à Ferran Torres, à la conclusion d’une action collective somptueuse, magnifiée par une subtile talonnade de Dani Olmo (1-0, 15e). Aligné d’entrée aux dépens de Rashford, l’ancien Citizen a récidivé vingt minutes plus tard (2-0, 34e), profitant d’un contre limpide et d’une passe lumineuse de Raphinha. Auteur d’un doublé, Torres a sans doute marqué des points auprès d’Hansi Flick, même si sa frappe sur la barre (43e) l’a privé d’un triplé et du ballon du match.
Moins décisif, mais très actif dans la surface, Robert Lewandowski a multiplié les remises utiles. En seconde période, malgré une réaction courageuse des Azulones, illustrée par les tentatives de Javi Muñoz (48e) et Domingos (50e), Dani Olmo a scellé le sort de la rencontre en convertissant une remise inspirée du remplaçant Rashford (3-0, 62e). L’Anglais aurait pu aggraver la marque (68e), tandis que Fermín López manquait le cadre (73e).
Cette rencontre a aussi été marqué par des échauffourées et une nervosité palpable du côté de Getafe, sanctionné de cinq avertissements. José Bordalás a dû corriger le tir à la pause en procédant à trois changements pour calmer ses troupes.
Ce large succès confirme la montée en puissance du Barça, qui affiche déjà une impressionnante régularité offensive. Seize buts inscrits en cinq rencontres, avec une moyenne de plus de trois par match. Défensivement, c'est aussi très solide, à l'image Jules Koundé impérial dans les duels, qui rassure un collectif souvent critiqué par le passé pour ses errements. En comparaison, Getafe a montré de la bonne volonté mais a payé cher son manque de réalisme et son indiscipline, incapable de contenir la qualité technique et la patience catalane. Le Barça, qui se déplacera à Oviedo mercredi, reste solidement installé dans le sillage du Real Madrid (13 points contre 15) mais donne le sentiment de pouvoir hausser encore le ton, même sans son joyau Yamal.
23:02 - Ferran Torres homme du match
Auteur d'un doublé, Ferran Torres a été logiquement élu homme du match, même si Pedri ne l'aurait pas démérité.
OFFICIEL :— FR Barça ???????? (@FRBarca_) September 21, 2025
Ferran Torres est l’homme du match ! ⭐️ pic.twitter.com/Oj7weHwx5j
23:00 - Fermin Lopez blessé
Le milieu de Barcelone s'est écroulé au sol au coup de sifflet final, on soupçonne une blessure musculaire.
22:55 - VICTOIRE FACILE DU BARCA (3-0)
Succès probant du Barcelone face à Getafe (3-0) grâce notamment à un doublé de Ferran Torres. Les Catalans n'ont jamais tremblé face à une équipe adverse peu menaçante et trop fébrile en défense. Les Catalans restent au contact du Real (13 points contre 15)
22:53 - 91' - Rashford bute encore sur Soria
Encore un tir cadré de Rashford, mais Soria parvient à repousser le ballon avant que la défense de Getafe n'éloigne le danger
22:52 - 90e - 3 minutes du temps additionnel
Il y aura 3 minutes du temps additionnel dans cette seconde période
22:49 - 88' - Davinci cadre sa frappe
Sur un ballon qui traîne dans la surface, Davinci parvient à armer une frappe mais Joan Garcia est sur la trajectoire
22:46 - 86' - Barcelone en gestion
Les hommes d'Hansi Flick ne veulent pas trop forcer en cette fin de rencontre et monopolisent le ballon tranquillement.
22:42 - 80e - Liso laisse sa place
L'ailier de Getafe, auteur d'une bonne prestation, laisse sa place à Sancris
22:38 - 77' - Sortie de Pedri
Le milieu de terrain blaugrana laisse sa place à Bardghji sous les applaudissements du public
22:36 - 75e - Soria presque battu
sur un centre tir de Fermin Lopez, Soria a failli être battu encore une fois. Le portier de Getafe était gêné par Dani Olmo mais il a pu dévier le cuir au dernier moment
22:34 - 73e - Fermin Lopez tente l'impossible
Le milieu des Blaugrana collé à la ligne des six mètres tente un tir impossible dans une position excentrée mais le ballon passe juste au dessus du cadre
22:30 - 70' - Changement chez Getafe
Sortie d'Arambarri et entrée du jeune Coba da Costa du côté de Getafe