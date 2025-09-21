Barcelone - Getafe : les Catalans balayent Getafe et restent au contact du Real, le résumé

Merci à vous d'avoir suivi cette rencontre avec nous, on se retrouve très bientôt sur notre site pour d'autres échéances

23:06 - Le résumé, le tarif maison pour Barça

Face à l’une des équipes les plus accrocheuses de ce début de saison et toujours privés de leur pépite Lamine Yamal, les Blaugrana n’ont pas eu besoin de forcer leur talent pour dominer Getafe. Peu prolifiques en occasions franches, ils ont tout de même ouvert le score grâce à Ferran Torres, à la conclusion d’une action collective somptueuse, magnifiée par une subtile talonnade de Dani Olmo (1-0, 15e). Aligné d’entrée aux dépens de Rashford, l’ancien Citizen a récidivé vingt minutes plus tard (2-0, 34e), profitant d’un contre limpide et d’une passe lumineuse de Raphinha. Auteur d’un doublé, Torres a sans doute marqué des points auprès d’Hansi Flick, même si sa frappe sur la barre (43e) l’a privé d’un triplé et du ballon du match.

Moins décisif, mais très actif dans la surface, Robert Lewandowski a multiplié les remises utiles. En seconde période, malgré une réaction courageuse des Azulones, illustrée par les tentatives de Javi Muñoz (48e) et Domingos (50e), Dani Olmo a scellé le sort de la rencontre en convertissant une remise inspirée du remplaçant Rashford (3-0, 62e). L’Anglais aurait pu aggraver la marque (68e), tandis que Fermín López manquait le cadre (73e).

Cette rencontre a aussi été marqué par des échauffourées et une nervosité palpable du côté de Getafe, sanctionné de cinq avertissements. José Bordalás a dû corriger le tir à la pause en procédant à trois changements pour calmer ses troupes.

Ce large succès confirme la montée en puissance du Barça, qui affiche déjà une impressionnante régularité offensive. Seize buts inscrits en cinq rencontres, avec une moyenne de plus de trois par match. Défensivement, c'est aussi très solide, à l'image Jules Koundé impérial dans les duels, qui rassure un collectif souvent critiqué par le passé pour ses errements. En comparaison, Getafe a montré de la bonne volonté mais a payé cher son manque de réalisme et son indiscipline, incapable de contenir la qualité technique et la patience catalane. Le Barça, qui se déplacera à Oviedo mercredi, reste solidement installé dans le sillage du Real Madrid (13 points contre 15) mais donne le sentiment de pouvoir hausser encore le ton, même sans son joyau Yamal.