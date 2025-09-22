DIRECT. OM - PSG : les Parisiens n'y sont pas, suivez le match

Les Marseillais bousculent comme rarement le PSG, ce lundi lors de la 5e journée de Ligue 1. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

20:32 - Kvaratskhelia rate le cadre de peu Le PSG réagit via Kvaratskhelia ! Le Géorgien repique dans l'axe depuis son côté gauche après une percée de Nuno Mendes, mais son ballon frôle le poteau de Geronimo Rulli...

20:29 - But refusé à l'OM pour une position de hors-jeu ! L'OM pense faire le break dans cette première période par Emerson mais M. Brisard signale une position de hors-jeu de Benjamin Pavard sur l'action. L'arbitre assistant n'a pas hésité et la décision est confirmée par le VAR.

20:25 - Gouiri trouve la barre ! Quelle occasion pour l'OM ! Sur un contre rapidement mené par les Marseillais après une récupération de Weah sur Nuno Mendes, Gouiri hérite du ballon à gauche. L'attaquant marseillais repique dans l'axe et déclenche une lourde frappe mais le ballon, effleuré par Chevalier, s'écrase sur la barre !

20:23 - Rulli sort loin de son but Sur un long ballon, Vitinha surprend la défense de l'OM pour transmettre à Fabian Ruiz. L'Espagnol pense avoir le temps mais Rulli sort très loin de son but et vient détourner le ballon juste devant son adversaire. C'est bien senti de la part du gardien argentin ç

20:21 - Le PSG a pris le contrôle du match Les Parisiens, après un début de match compliqué, parviennent à priver les Marseillais du ballon désormais depuis plusieurs minutes. Ils affichent 67% de possession de balle après 20 minutes de jeu.

20:18 - Pavard écope d'un premier carton jaune Après une faute assez flagrante, cette fois sur Kvaratskhelia, Benjamin Pavard écope du premier carton jaune de la rencontre. Il râle, mais il paye les multiples fautes de ses coéquipiers depuis le coup d'envoi.

20:17 - Vitinha déclenche une lourde frappe Après une belle séquence collective, les Parisiens parviennent à bouger le bloc olympien et à transmettre le ballon à Vitinha, seul à l'entrée de la surface sur la droite. Le Portugais arme une lourde frappe mais Rulli repousse !

20:15 - Balerdi pas vraiment serein Leonardo Balerdi ne diffuse pas de la sérénité dans la défense olympienne depuis le coup d'envoi de cette rencontre face au PSG. Après son ballon perdu tout à l'heure, l'Argentin rate cette fois son contrôle devant la surface et Gonçalo Ramos est tout près d'en profiter. Mais heureusement pour lui et l'OM, ce n'est pas le cas.

20:13 - Hakimi frappe au-dessus Sur le coup franc, Nuno Mendes décale légèrement le ballon pour Hakimi qui enchaîne sur une frappe puissante, mais le ballon s'envole dans le virage Nord du stade Vélodrome.

20:12 - Hojbjerg s'en sort bien Après un ballon perdu plein axe par Balerdi, les Parisiens partent en contre mais n'arrivent pas à en profiter. Hojbjerg finit par commettre une grosse faute sur Vitinha en lui tenant le maillot et concède un coup franc plein axe, à 30 mètres. Il échappe au carton jaune, au grand dam des joueurs du PSG.

20:11 - Deuxième but en deux matchs au Vélodrome pour Aguerd Nayef Aguerd réalise de bons débuts avec l'OM depuis son arrivée cet été. Le défenseur marocain en est déjà à deux buts en deux matchs au Vélodrome, après un premier but marqué contre Lorient (4-0) il y a dix jours.

20:08 - Les Parisiens bousculés Comme rarement ces derniers mois, les Parisiens sont bousculés dans ce début de match au Vélodrome. Ils multiplient d'inhabituelles erreurs techniques et sont constamment pressés par les Marseillais.

20:05 - BUT pour l'OM ! Aguerd marque de la tête (1-0) Les Marseillais enflamment le Vélodrome dans ce début de match en prenant l'avantage après seulement cinq minutes de jeu ! Sur la droite, Greenwood frappe mais son tir est dévié par un défenseur parisien et le ballon file en cloche jusqu'au deuxième poteau. Chevalier sort à contre-temps et rate le ballon du poing, ce qui permet à Aguerd de marquer de la tête ! 1-0 pour l'OM.

20:03 - Vitinha percuté par Hojbjerg Les Marseillais ont décidé de faire sentir aux Parisiens que rien ne sera facile ce soir. Hojbjerg vient percuter Vitinha et le Portugais a du mal à s'en remettre, même si le jeu reprend finalement.

20:02 - Emerson déjà rappelé à l'ordre Sur le premier ballon touché par Hakimi, Emerson se rend coupable d'une grosse charge dans le dos du Marocain et d'une semelle sur le pied. M. Brisard ne sort pas de carton mais rappelle le latéral de l'OM à l'ordre.

20:00 - C'est parti entre l'OM et le PSG ! M. Brisard siffle le coup d'envoi entre l'OM et le PSG ! Ce sont les joueurs parisiens qui engagent pour cette première période de ce Classique. C'était un choix du capitaine du PSG Marquinhos, qui a remporté le toss face au capitaine de l'OM, Leonardo Balerdi. Vitinha a, comme souvent ces derniers mois, envoyé le ballon directement en touche, loin dans le camp marseillais.

19:55 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Dans une ambiance des grands soirs, les joueurs de l'OM et du PSG pénètrent sur la pelouse du stade Vélodrome qui a fait le plein, ou presque, pour ce Classique malgré le report de la rencontre initialement prévue dimanche soir.

19:50 - Paixão, première titularisation Recrue la plus chère de l'histoire de l'OM (35 millions d'euros), Igor Paixão débute une rencontre sous son nouveau maillot pour la première fois depuis son arrivée cet été en provenance du PSV Eindhoven. Le Brésilien va donc être très attendu ce soir face au PSG par le public phocéen, à la gauche de l'attaque marseillaise.

19:45 - Les Parisiens n'ont pas dormi à Marseille Débarqués à Marseille ce dimanche, les Parisiens n'ont appris le report de la rencontre contre l'OM en début d'après-midi, comme tout le monde. Plutôt que de rester dans la cité phocéenne pour la nuit avant de jouer le match ce lundi, le PSG a décidé de rentrer sur Paris et de reprendre un vol ce lundi pour revenir à Marseille, afin de favoriser la récupération de ses joueurs "pour des raisons d'organisation", selon un communiqué publié dimanche sur X.

19:40 - Les Marseillais n'iront finalement pas à Rome Le report de ce match entre l'OM et le PSG a bousculé les plans de la direction olympienne concernant le stage prévu cette semaine à Rome. À l'image de ce qu'avait fait l'OM en fin de saison dernière, le groupe de Roberto De Zerbi devait effectuer un stage près de la capitale italienne pour renforcer la cohésion du groupe avant le déplacement à Strasbourg vendredi prochain en L1 et la réception de l'Ajax le mercredi suivant en Ligue des champions. Mais le report du Classique "contraint l'Olympique de Marseille à finalement annuler ce déplacement", selon un communiqué publié par le club ce lundi après-midi.

19:35 - L'OM n'y arrive pas face au PSG Depuis le rachat du PSG par le Qatar à l'été 2011, l'OM n'est pas souvent en réussite face à son ennemi historique. Le PSG reste sur 7 victoires consécutives dans le Classique et n'a plus perdu contre les Marseillais depuis la 3e journée de la saison 2020-2021 (victoire de l'OM au Parc des Princes, 1-0). Au Vélodrome, il faut même remonter à la saison 2017-2018 pour retrouver la trace d'un but phocéen dans le Classique (2-2, lors de la 10e journée). La dernière victoire de l'OM remonte à la saison 2011-2012 (3-0).

19:30 - L'OM sous pression Au-delà de l'importance naturelle de ce choc face au PSG, l'OM est aussi sous pression avant cette rencontre par rapport au classement. Avec déjà deux défaites en quatre journées, les Marseillais pointent à l'heure actuelle à la 8e place du classement, à six points d'un quatuor composé du PSG, de Monaco, de Lyon et de Strasbourg. Une nouvelle contre-performance ce lundi soir placerait l'OM dans une situation délicate, avant un déplacement compliqué à... Strasbourg vendredi prochain en Ligue 1.

19:25 - La pelouse du Vélodrome sous surveillance Après de tels orages dimanche soir, la pelouse du stade Vélodrome suscite forcément l'inquiétude. Il faudra surveiller l'état du gazon et son évolution durant la rencontre, mais la pelouse n'a pas l'air d'avoir trop souffert de cet épisode climatique. Tant mieux pour l'OM, le PSG et le spectacle !

19:20 - PSG: Luis Enrique choisit de débuter en 3-5-2 Luis Enrique a dû composer avec plusieurs absences importantes pour faire son équipe ce soir. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Joao Neves et Bradley Barcola sont tous blessés et indisponibles pour ce choc au Vélodrome. À cause de ces absences, ou peut-être pas, l'entraîneur espagnol a choisi semble-t-il d'organiser son équipe en 3-5-2. Il fait confiance à Gonçalo Ramos pour accompagner Khvicha Kvaratskhelia devant, tandis qu'Illya Zabarnyi débute en défense. Warren Zaïre-Emery intègre le milieu, en compagnie de Vitinha et Fabian Ruiz. Le onze de départ du PSG: Chevalier - Hakimi, Zabarnyi, Marquinhos, Pacho, N. Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, F. Ruiz - G. Ramos, Kvaratskhelia.