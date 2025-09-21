OM - PSG : le Classique reporté en plein pendant le Ballon d'or !

L'OM ne recevra pas le PSG ce dimanche à l'occasion de la 5e journée de Ligue 1 à cause des conditions météo catastrophiques.

L'Olympique de Marseille devait accueillir le PSG ce dimanche soir quelques jours après un déplacement de prestige sur la pelouse du Real Madrid pour son grand retour en Ligue des champions.

Mais ce Classique de la Ligue 1 était plus que jamais menacé par les conditions météo puisque Météo France a placé le département des Bouches-du-Rhône en vigilance orange "orages et pluie-innondations" depuis plusieurs heures. Le début de la météo difficile était prévu pour 12h et doit se poursuivre tout au long de la journée. Après quelques hésitations, le Classique OM-PSG a finalement été officiellement reporté à la mi journée en raison des fortes intempéries attendues à Marseille, comme a annoncé à l'AFP le préfet des Bouches-du-Rhône. "Le match est reporté car il peut y avoir des précipitations fortes avec des risques importants de ruissellement urbain" dans et aux abords d'un Vélodrome de 65.000 places qui s'annonçait bondé, a expliqué Georges-François Leclerc.

Et c'est finalement en plein pendant la cérémonie du Ballon d'or que la rencontre sera disputée au Stade Vélodrome. Le coup d'envoi est annoncé pour 20h ce lundi 22 septembre.

Une décision polémique sachant que Ousmane Dembélé est annoncé comme le futur probable Ballon d'or, Désiré Doué peut être élu meilleur jeune du trophée Kopa, Luis Enrique meilleur entraîneur... La délégation sera donc très petite.