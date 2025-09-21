OM - PSG : une énorme menace au-dessus du Classique de la Ligue 1

L'OM reçoit le PSG ce dimanche à l'occasion de la 5e journée de Ligue 1 mais les conditions météo menacent ce Classique du Championnat de France.

L'Olympique de Marseille accueille le PSG quelques jours après un déplacement de prestige sur la pelouse du Real Madrid pour son grand retour en Ligue des champions. Défaits 2-1, les Phocéens ont, malgré tout, offert une belle opposition aux Espagnols ce qui pourrait leur donner des idées au moment d'affronter leur rival historique. "Je ne sais pas si c'est encourageant ou pas, ça reste une défaite. On ne peut pas être contents de ça. On peut faire beaucoup mieux", a pourtant tempéré Roberto De Zerbi en conférence de presse.

En face, le PSG aussi était de sortie en Ligue des champions. Le champion d'Europe en titre a parfaitement lancé sa campagne en corrigeant l'Atalanta (4-0). À la sortie d'une saison historique, les hommes de Luis Enrique débutent cette exercice 2025-2026 sur les chapeaux de roue avec cinq victoires de suite toutes compétitions confondues. "C'est une rivalité forte, et nous sommes heureux de disputer ce genre de rencontre. J'espère qu'on pourra jouer à un haut niveau et gagner ce match. Tout le monde veut participer à ce type de confrontation. Et j'aime entraîner pour ces matches. C'est un Classique", s'est réjouit Luis Enrique.

Mais ce Classique de la Ligue 1 est plus que jamais menacé par les conditions météo. Météo France a placé le département des Bouches-du-Rhône en vigilance orange "orages et pluie-innondations". Le début est prévu pour 12h mais devrait se poursuivre tout au long de la journée laissant planer un gros doute quant au maintien de la rencontre.

A quelle heure débute le match OM - PSG ?

Le match OM - PSG débutera à 20h45 ce dimanche. Il se déroulera au Stade Vélodrome de Marseille dans une ambiance qui s'annonce grandiose malgré l'absence des supporters parisiens, interdits de déplacement.

Sur quelle chaîne TV est diffusée OM - PSG ?

Ligue 1+ diffusera ce OM - PSG. Jérôme Brisard sera l'arbitre de ce Classique.

Quelle diffusion streaming pour le match OM - PSG ?

Ligue 1+ diffusera aussi ce OM - PSG sur sa plateforme digitale. Il faut disposer d'un abonnement pour avoir accès au contenu.

Quelles compostions probables pour OM - PSG ?

Roberto De Zerbi aborde ce OM - PSG avec une grosse incertitude en défense centrale. En effet, Aguerd, forfait contre le Real en milieu de semaine, est incertain. Traoré, quant à lui, est d'ores et déjà forfait. Le XI probable de l'OM : Rulli - Murillo, Pavard, Balerdi, Medina - Gomes, Höjbjerg - Greenwood, Nadir, Weah - Gouiri.

Luis Enrique est contraint de faire du changement. Dembélé et Doué sont toujours absents. À ces deux blessures s'est rajoutée celle de Joao Neves touché contre l'Atalanta. En plus, Beraldo et Mendes sont très incertains. Bref, un véritable casse-tête pour le technicien parisien. Le XI probable du PSG : Chevalier - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Vitinha, Ruiz, Zaïre-Emery - Kvaratskhelia, Ramos, Barcola.

Quels sont les pronostics pour la rencontre OM - PSG ?

Betclic : OM 3,63 / Nul 4,02 / PSG 1,80

Unibet : OM 3,55 / Nul 3,95 / PSG 1,80

Winamax : OM 3,55 / Nul 4 / PSG 1,80