OM - PSG : heure et chaîne TV du Classique de la Ligue 1

Marseille reçoit le PSG pour le compte de la 5e journée du championnat de France de Ligue 1.

Ce dimanche 21 septembre, le Stade Vélodrome sera le théâtre du choc de la saison, le Classique, entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint Germain. Après des débuts en Ligue des champions marqués par une défaite extrêmement cruelle face au Real Madrid (2-1), l'OM doit déjà rebondir face au multiple champion de France et champion d'Europe.

Un deuxième match de haut niveau qui ravi Roberto De Zerbi qui veut enchaîner ce genre de match pour pouvoir progresser. "Je suis content que nous jouions tout de suite contre le Paris-Saint-Germain. Parce que jouer contre Madrid ou le Paris-Saint-Germain est ce dont cette équipe a besoin pour s'améliorer, pour franchir une étape supplémentaire dans la mentalité et l'ambition. Pour voir si, à l'avenir, nous aurons une grande équipe" avait-il lancé en conférence de presse.

Sur quelle chaîne suivre la rencontre ?

Vous pouvez suivre le match sur la plateforme Ligue 1 + qui détient les droits, mais également sur les diffuseurs comme Amazon Prime, DAZN etc...

À quelle heure suivre OM - PSG ?

Comme pour les matchs du dimanche soir en Ligue 1, le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 20h45 à Marseille.