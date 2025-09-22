Kate Scott : journaliste vedette, complice de Thierry Henry, fan de ManU... Qui est la présentatrice du Ballon d'or ?

Bye bye Didier Drogba et pas de présentateurs français pour cette cérémonie 2025 du Ballon d'or. La journaliste anglaise Kate Scott et Ruud Gullit sont au micro.

On avait l'habitude d'avoir Didier Drogba et Sandy Heribert à la présentation, pas cette fois ! La cérémonie du Ballon d'or change de présentateurs en 2025 pour faire place à la nouveauté. L'organisation avait besoin d'un renouvellement selon les mots choisis pour donner un côté plus international. Ce sont la journaliste britannique Kate Scott et une autre légende du football, le Néerlandais Ruud Gullit qui seront au micro ce soir, pour le sacre espéré d'Ousmane Dembélé.

Ballon d'Or en 1987, polyglotte et habitué des grands événements, Ruud Gullit n'est pas vraiment une surprise dans ce casting. Kate Scott est en revanche moins célèbre que le champion d'Europe 1988. Elle n'est pas pour autant une inconnue chez les fans de foot. Sur la célèbre chaîne CBS, la journaliste présente une très célèbre émission sur la Ligue des champions aux côtés d'un certain Thierry Henry, qui a fait son trou depuis des années à la télévision anglaise, mais aussi avec Jamie Carragher et Micah Richards.

Kate Scott, de Manchester United à la télévision

Fan de Manchester United, Kate Scott travaille à 15 ans à deux pas du stade Old Trafford, dans une boulangerie. Étudiante en langues européennes, elle fera la route vers l'Espagne, l'Allemagne, la France ou les États-Unis, où elle travaillera pour différents médias anglophones et hispanophones.

"J'aimais voyager et je voulais être traductrice. Moi, j'étais douée en sports. Rapidement un poste de présentateur s'est libéré. J'ai fait un essai et deux jours plus tard, j'étais à l'antenne en direct", explique-t-elle pour L'Equipe. Désormais, elle est donc l'une des stars de CBS avec des séquences cultes à chaque soirée de Ligue des champions, notamment avec Thierry Henry.